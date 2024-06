नई दिल्‍ली से भाजपा उम्‍मीदवार बांसुरी स्‍वराज मतगणना से पहले श्री लक्ष्‍मी नारायण मंदिर पूजा-अर्चना करने के लिए पहुंची. बता दें कि इससे पहले वोटिंग से पहले भी वह झंडेवालान मंदिर गईं थीं.



#WATCH | BJP candidate from New Delhi Lok Sabha seat, Bansuri Swaraj offers prayers at Shri Laxmi Narayan Temple (Birla Mandir) in Delhi. pic.twitter.com/VBosg3YM8R