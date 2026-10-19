अंडरगारमेंट में 'सीक्रेट पैकेट' छिपाकर ले जा रहा था संदिग्ध, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर CISF जवान ने दौड़कर पकड़ा; VIDEO

दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन CISF जवान ने एक संदिग्ध यात्री को पकड़ा है. यात्री के बैग की एक्स-रे जांच के दौरान स्क्रीन पर एक घनी और संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. इसके बाद यात्री वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सतर्क जवानों ने पीछा कर उसे स्टेशन के एग्जिट गेट के पास पकड़ लिया. उसने अपने अंडरगारमेंट सीक्रेट पैकेट छिपा रखा था. जिस पर पुलिस ने उसे रोका था. यात्री ने खुद को कुआलालंपुर में रहने वाला NRI बताया है. इसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने यात्री और उसके सामान को आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है.

क्या है जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का यह मामला

दरअसल, घटना उस वक्त की है जब जब जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के सुरक्षा गेट पर आम दिनों की तरह यात्रियों और उनके सामान की चेकिंग हो रही थी. इसी दौरान एक यात्री का बैग जैसे ही एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम मशीन से गुजरा. तो सुरक्षाकर्मी ने बैग के भीतर एक बेहद घनी और संदिग्ध वस्तु देखी. सुरक्षाकर्मी ने जैसे ही उस बैग को अतिरिक्त जांच के लिए रोकने का इशारा किया तो यात्री घबरा गया. वह मोबाइल पर बात करने का बहाना करने लगा और अचानक से मौका देखकर भागा. लेकिन पहले से अलर्ट पर CISF जवान ने तुरंत फुर्ती दिखाई और उसे दौड़कर पकड़ लिया.

मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ मामला

संदिग्ध यात्री सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए एस्केलेटर की तरफ भागा और सीधा बाहर निकलना. लेकिन CISF के सतर्क जवानों ने बिना एक पल गंवाए उसका पीछा किया. मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में यह पूरी घटना कैद हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे जवान मुस्तैदी से दौड़ते हुए एग्जिट गेट के ठीक पास उस संदिग्ध को दबोच लेते हैं. अगर जवान ने कुछ सेकंड की भी देरी की होती, तो संदिग्ध भीड़भाड़ वाले इलाके में गायब हो सकता था.

अंडरगारमेंट से मिला पैकेट

अंडरगारमेंट से इसका एक पैकेट मिला है. जिसमें उसने एक सीक्रेट जेब बना रखी थी. इस पैकेट में एक अज्ञात अर्ध-ठोस पदार्थ भरा हुआ था. फिलहाल उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है.

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