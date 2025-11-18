विज्ञापन
IGI एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, मशीन के पार्ट्स में छिपाया 1200 ग्राम सोना जब्त

एयरपोर्ट की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 ग्राम सोना बरामद किया है. यह सोना बेहद चालाकी से मशीन के स्पेयर पार्ट्स के अंदर छुपाकर ले जाया जा रहा था.

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर गैरकानूनी रूप से तस्करी करके लाए गए सोना जब्त किया गया है. एयरपोर्ट की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 ग्राम सोना बरामद किया है. यह सोना बेहद चालाकी से मशीन के स्पेयर पार्ट्स के अंदर छुपाकर ले जाया जा रहा था.

मामला 15 नवंबर 2025 का है. सिंगापुर से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2383 से दिल्ली पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने ग्रीन चैनल से ही रोक लिया. उसके बैग और बॉडी स्कैन में शुरू-शुरू में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन पूछताछ के दौरान यात्री ने जो उससे शक हो गया. 

यात्री ने पूछताछ में बताया कि वह एक मशीन स्पेयर पार्ट्स की कंपनी का CEO है और एयर कार्गो में उसकी 10.8 किलो की कंसाइनमेंट पड़ी है. गहराई से पूछताछ करने पर उसने माना कि इस कंसाइनमेंट के अंदर करीब 1200 ग्राम सोना छुपाया गया है.

इसके बाद कस्टम की टीम यात्री को लेकर NCT, ACC Export दिल्ली पहुंची, जहां उसकी कंसाइनमेंट को स्कैन किया गया. स्कैनिंग में संदिग्ध इमेज दिखने पर जब पैकेट खोला गया, तो मशीन स्पेयर पार्ट्स के भीतर से सोना बरामद हुआ.

कस्टम विभाग ने बरामद सोने को जब्त कर लिया है. यात्री को भी कस्टम एक्ट 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

इससे पहले, 12 नवंबर को मुंबई एयरपोर्ट पर मस्कट से आए एक यात्री से 109.8 ग्राम सोने के बिस्किट मिले थे, जिनकी कीमत करीब ₹12.62 लाख है. इसी दिन दुबई से मुंबई आई इंडिगो की फ्लाइट 6E1452 से दो यात्रियों को पकड़ा गया था. उन्होंने अपने मोजों में वैक्स के रूप में 24 कैरेट गोल्ड डस्ट (कुल 1.550 किग्रा) छिपा रखा था, जिसकी कीमत करीब 1.78 करोड़ रुपये बताई गई थी. 


 

