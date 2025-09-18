विज्ञापन
दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, कामकाजी महिलाओं को बिना गारंटी मिलेगा 10 करोड़ तक MSME लोन

दिल्ली सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को 500 पालना क्रेच का उद्घाटन करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही एक नई MSME योजना लेकर आएगी. इस योजना के तहत कामकाजी महिलाओं को बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाएगा. सरकार का दावा है कि इस कदम से महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार की दिशा में नई ताकत मिलेगी.

क्या होता है MSME?

MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. यह सेक्टर छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को दर्शाता है. भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की अहम भूमिका है क्योंकि यह रोजगार सृजन और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है. आम तौर पर इसमें छोटे कारखाने, सर्विस यूनिट्स, स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्योग शामिल होते हैं.

दिल्ली सरकार की क्या है तैयारी?

नई एमएसएमई योजना का मसौदा तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही लागू करने का दावा किया गया है. सरकार का मानना है कि महिलाओं को मजबूत किए बिना अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं दी जा सकती. इसलिए दिल्ली सरकार उन्हें हर स्तर पर सहयोग देने की दिशा में काम कर रही है.

