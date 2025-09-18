20 साल पुरानी खटारा सरकार की विदाई का समय आ गया... NDTV से तेजस्वी यादव

बिहार में इन दिनों यात्राओं और रैलियों की बहार है. आरजेडी के तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं. मगर इसमें खास बात ये है कि तेजस्वी यादव अकेले घूम रहे हैं. एनडीटीवी ने जहानाबाद में तेजस्वी यादव से एक्सक्लूसिव बात की. इस दौरान तेजस्वी बिहार की मौजूदा सरकार पर काफी आक्रामक नजर आए. उन्होंने दावा किया कि बीस साल पुरानी खटारा सरकार की विदाई का समय आ गया है.

तेजस्वी यादव की यात्रा का मकसद

तेजस्वी यादव से रिपोर्टर शुभम कुमार ने पूछा कि वोटर अधिकार यात्रा किया तो इस यात्रा का क्या मकसद है? जवाब में तेजस्वी बोले, "देखिए, यात्रा का मकसद यही है कि जिन जिलों में हम उस समय नहीं पहुंच पाए थे, इस बार हम पहुंच सकें. जो छूटे हुए जिले थे, वहीं हम घूम रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों में उत्साह देख रहे हैं. ये बदलाव चाहते हैं. ये 20 साल पुरानी खटारा सरकार को नहीं चाहते हैं. बीस साल पुरानी खटारा सरकार की विदाई का समय आ गया है. अब बिहार की जनता को पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कारवाई वाली सरकार चाहिए. भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए. भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहिए. साथ ही साथ अपराध मुक्त बिहार चाहिए. लोग परेशान हो गए हैं. जिस हिसाब से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोग चाहते हैं अविलंब सरकार को बदल दें."

अकेले क्यों यात्रा पर निकले

रिपोर्टर ने फिर पूछा कि पिछले बार की यात्रा में महागठबंधन के सभी दल आपके साथ थे. यात्रा में राहुल गांधी भी थे और इस बार बस आप अकेले यात्रा पर निकले हैं? तेजस्वी यादव ने कहा, "देखिए, सबका अपना-अपना कार्यक्रम चल रहा है. अलग-अलग पार्टी अपना-अपना कार्यक्रम चलाती है. हम लोगों का महागठबंधन के तौर पर भी काम होता है और इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर भी काम होता है. तो इस बार इंडिविजुअल तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं. सबका अपना संगठन है. उस हिसाब से हर दल अपना काम करता है."

कार्यकर्ता क्या एकजुट हैं?

महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के समन्वय के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, "समन्वय है नहीं. खराब कब हुआ, जो फिर से बनाने की बात आएगी. देखिए, कुछ लोगों को कहने दीजिए, नकारात्मक सोच के लोग हैं. एलीगेशन लगाते हैं और नकारात्मक सोच के लोग और क्या कह सकते हैं. यही कह सकते हैं. मतलब अगर आप जनता के सवालों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और अपना विज़न रख रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? हम महागठबंधन के नेताओं के साथ भी जाते हैं. हम खुद भी जाते हैं. तो क्या दिक्कत है?"

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को ₹10,000 दिए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा, "घोषणा तो मेरा था ना. हमारी माई बहन योजना का और हम तो आप लोगों को पहले भी बोलते थे कि देखना, नकलची सरकार इसका भी नकल करेगी. ये तो उधार दे रहे हैं. हम आर्थिक मदद दे रहे हैं. ये चुनाव के बाद वसूलेंगे. कैबिनेट नोट में आपने नहीं देखा. समीक्षा की जाएगी. किस बात की समीक्षा की जाएगी? बिहार के लोग जान रहे हैं कि बेवकूफ बनाने वाला काम सरकार कर रहा है और ये लोग उधार देने के बाद में वसूलने का काम करेगा और जब हम बोलते थे तो यही लोग बोलते थे पैसा कहां से आएगा? अब कहां से आ रहा है पैसा? इसका जवाब कौन देगा?"