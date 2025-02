क्या हिमालय पर जाने का विचार है? मंच पर खड़े पवन कल्याण से ऐसा क्यों बोले PM मोदी, पढ़िए

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह की एक तस्वीर आज चर्चा के केंद्र में है. तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पवन कल्याण हैं. दोनों के चेहरे पर मुस्कान तैर रही है. एक-दूसरे के हाथ दोनों के हाथों में है. इस दौरान दोनों ने बेहद गर्मजोशी से बातचीत भी हुई. दरअसल रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह के साथ-साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होने पहुंचे थे. इसी कड़ी में पवन कल्याण भी रामलीला मैदान में मौजूद थे.

शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी से गर्मजोशी के साथ हुई मुलाकात के बारे में पवन कल्याण ने बाद में मीडिया से कहा- प्रधानमंत्री हमेशा मेरे साथ मजाक करते हैं. आज, उन्होंने मेरे पहनावे को देखा और मुझसे पूछा कि क्या मैं सबकुछ छोड़कर हिमालय जा रहा हूं. मालूम हो कि पवन कल्याण राजनीति में आने के बाद से अपना लूक बदल दिया है. अब वो ज्यादातर सूती कपड़ा पहनते हैं. अक्सर चादर ओढ़े नजर आते हैं.



पवन कल्याण ने कहा- PM मोदी, अमित शाह और BJP कैडर के लगातार मेहनत का परिणाम

शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा, मैं रेखा गुप्ता जी को बधाई देता हूं. उन्होंने इतिहास बनाया है. यह भाजपा और NDA की बड़ी जीत है. यह मेहनत का परिणाम है. दिल्ली में भाजपा की यह जीत पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी कैडर के लगातार मेहनत का परिणाम है.

