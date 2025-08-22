विज्ञापन
बिहार में पीएम मोदी के मंच पर RJD के दो विधायक, क्या है पीछे की कहानी, यहां पढ़ें 

गयाजी की रैली में पीएम मोदी के मंच पर आरजेडी के दो विधायकों के दिखने से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. कहा जा रहा है कि ये दोनों विधायक जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं.

पीएम मोदी के मंज पर दिखे आरजेडी के विधायक
  • बिहार के गया में पीएम मोदी की चुनावी रैली में सीएम नीतीश कुमार और एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद थे
  • रैली में आरजेडी के दो विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर पीएम मोदी के मंच पर दिखाई दिए, जिससे अटकलें तेज हुईं
  • नवादा की आरजेडी विधायक विभा देवी, जो राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं, भाजपा में शामिल होने के संकेत दे रही हैं
पटना:

बिहार के गयाजी में आज पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली की. इस रैली में उनके साथ मंच पर सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम एनडीए घटक दलों के नेता मौजूदा थे. इस मौके पर जीस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा थे RJD के विधायक. पीएम मोदी की इस रैली में एनडीए के नेताओं के साथ आरजेडी के नेताओं को देखकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी. 

पीएम मोदी के मंच पर आरजेडी के जो दो विधायकों मौजूद थे उनमें एक नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर थे. ऐसा मानकर चला जा रहा है कि आरजेडी के ये दोनों विधायक चुनाव से पहले बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं. 

कौन हैं विभा देवी

नवादा से राजद विधायक विभा देवी अचानक से भाजपा मंच पर दिखाई दीं. विभा देवी आरजेडी के चर्चित पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. राजबल्लभ यादव हाल ही में पोक्सो मामले में पटना हाईकोर्ट से बरी हुए हैं. पति को राहत मिलने के बाद से ही यह चर्चा तेज थी कि विभा देवी भाजपा का रुख कर सकती हैं. अब मंच पर उनकी मौजूदगी ने कयासों को सच साबित कर दिया है.

प्रकाश वीर ने भी बढ़ाई राजद की टेंशन

विभा देवी के अलावा रजौली से आरजेडी विधायक प्रकाश वीर भी पीएम मोदी की सभा में मंच पर बैठे नजर आए. प्रकाश वीर 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को मात देकर विधायक बने थे. लेकिन लंबे समय से उनके भाजपा में जाने की चर्चा गर्म थी. तेजस्वी यादव की नवादा यात्रा के समय ही यह संकेत मिलने लगे थे कि पार्टी उन्हें अगली बार टिकट देने से हिचक सकती है. अब भाजपा मंच पर उनकी उपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

PM Modi In Bihar, PM Modi, RJD
