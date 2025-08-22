विज्ञापन
गयाजी में पीएम मोदी के मंच पर RJD के 2 विधायक, तेजस्वी के लिए चुनाव से पहले क्यों बजी खतरे की घंटी

बिहार में पीएम मोदी के मंच पर दो आरजेडी विधायक नजर आए, इस नजारें ने यकीनन चुनाव से पहले तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है.

  • चुनाव से पहले पीएम मोदी के गया दौरे ने राजनीतिक समीकरणों में तेज बदलाव किए हैं
  • राजद के दो विधायकों विभा देवी और प्रकाश वीर, पीएम मोदी के मंच पर नजर आए
  • आरजेडी विधायकों के पीएम के साथ मंच पर दिखने से तेजस्वी के लिए बजी खतरे की घंटी
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गयाजी दौरे ने न केवल एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बल्कि विपक्षी दल राजद (RJD) की मुश्किलें भी बढ़ा दीं. वजह है राष्ट्रीय जनता दल के दो विधायकों की अप्रत्याशित मौजूदगी, जो कि गयाजी की रैली में पीएम मोदी के मंच पर नजर आए. इसके बाद से ही दोनों विधायकों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं.

विभा देवी की नई पारी की आहट

नवादा से राजद विधायक विभा देवी अचानक से भारतीय जनता पार्टी के मंच पर दिखाई दीं. विभा देवी आरजेडी के चर्चित पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. राजबल्लभ यादव हाल ही में पोक्सो मामले में पटना हाईकोर्ट से बरी हुए हैं. पति को राहत मिलने के बाद से ही यह चर्चा तेज थी कि विभा देवी भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकती हैं. अब मंच पर उनकी मौजूदगी ने कयासों को सच साबित कर दिया है.

प्रकाश वीर ने भी बढ़ाई राजद की टेंशन

इसी तरह रजौली से आरजेडी विधायक प्रकाश वीर भी पीएम मोदी की सभा में मंच पर बैठे नजर आए. प्रकाश वीर 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को मात देकर विधायक बने थे. लेकिन लंबे समय से उनके भाजपा में जाने की चर्चा गर्म थी. तेजस्वी यादव की नवादा यात्रा के समय ही यह संकेत मिलने लगे थे कि पार्टी उन्हें अगली बार टिकट देने से हिचक सकती है. अब भाजपा मंच पर उनकी उपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

लालू का कटाक्ष और भाजपा का पलटवार

प्रधानमंत्री की सभा से ठीक पहले राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर तीखे हमले बोले थे. बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कहा कि "गया पिंडदान की धरती है, और मोदी वहां नीतीश कुमार की राजनीति का पिंडदान करने जा रहे हैं." लेकिन मोदी के मंच से जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने राजद खेमे में बेचैनी बढ़ा दी.

नवादा का राजनीतिक महत्व

गौरतलब है कि बिहार की नवादा लोकसभा सीट के तहत छह विधानसभा क्षेत्र आते हैं. जिनमें शामिल है नवादा, हिसुआ, वारिसलीगंज, गोविंदपुर, रजौली और शेखपुरा (बरबीघा). इन इलाकों में एनडीए और महागठबंधन दोनों की पैठ रही है. ऐसे में आरजेडी विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर का भारतीय जनता पार्टी खेमे की ओर झुकाव चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है.

