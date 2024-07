दिल्‍ली में नजफगढ़ मोड़ पर एक क्लस्टर बस में बम होने की सूचना मिलने से इलाके में दहशत फैल गई. दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार, शनिवार रात 11:55 बजे एक कॉल आई जिसमें कहा गया कि रूट नंबर 961 की एक क्लस्टर बस में बम होने की आशंका है. यह बस नरेला और नजफगढ़ के बीच चलती है. इसके बाद आनन-फानन में दो दमकल गाड़ियों को काम पर लगाया गया. साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ ही बम निरोधक दस्‍ते को भी बुलाया गया.

बस के कंडक्‍टर दीवान सिंह ने बताया, "हम नांगलोई से चले थे, तिलंगपुर कोटला में 10-12 यात्री उतरे थे. उनकी सीटों के नीचे हमने बम जैसा कुछ देखा. इसके बाद हमने बस रोकी और सवारियों को नीचे उतारा गया और फिर हमने 100 नंबर डायल किया. इसके बाद पीसीआर पहुची और उन्होंने बहुत सहयोग किया और इसके बाद बम निरोधक दस्‍ते को बुलाया गया."

#WATCH | Nangloi-Najafgarh Bomb threat call | Delhi: Deewan Singh, the bus conductor who called the police, says, "We started from Nangloi. 10-12 passengers got off at Tilangpur Kotla. Under their seats, we saw something bomb-like... We stopped the bus, asked the remaining… pic.twitter.com/30BU8WvryV