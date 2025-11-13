दिल्ली बम धमाके का दुबई से जुड़ सकते हैं तार, आरोपी आदिल के भाई ने दो महीने पहले की थी यात्रा

दिल्ली धमाकों की जांच अभी जारी है. दिल्ली पुलिस समेत कई दूसरे राज्यों की पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है. अभी तक इस मामले में कई संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. पुलिस की जांच के बीच अब पता चला है कि गिरफ्तार संदिग्ध आरोपी डॉ.आदिल का भाई धमाके से दो महीने पहले दुबई गया था. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर डॉ. आदिल के भाई की दुबई यात्रा के पीछे का कारण क्या था. ऐसे में अब इस धमाके के तार दुबई से भी जुड़ सकते हैं.

सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी डॉ. आदिल का भाई मुजफ्फर दुबई जाने से पहले पाकिस्तान गया था. इंटेलिजेंस एजेंसी को मिले इनपुट के अनुसार मुजफ्फर जैश-ए-मोहम्मद के सीधे संपर्क में था. सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि मुजफ्फर ने फंड जुटाने के लिए दुबई में किसी से मुलाकात की हो. जांच एजेंसी अब इस बात का पता लगाने में लगी है कि आखिर मुजफ्फर ने दुबई में किस-किस से मुलाकात की थी

इन सब के बीच दिल्ली धमाके में पकड़े गए संदिग्धों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली धमाके को लेकर जिन लोगों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से कई पुलवामा आतंकी हमले के मास्टमाइंड की पत्नी के संपर्क में थे.

अभी तक की जांच में पता चला है कि डॉ.शाहीन सईद जैश कमांडर और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी अफिराह बीबी के संपर्क में थे. जांच में पता चला है कि जैश प्रमुख मसूद अज़हर का भतीजा उमर फारूक 2019 पुलवामा हमले के मद्देनजर एक मुठभेड़ में मारा गया था, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 कर्मियों की जान चली गई थी.

पुलिस सूत्रों के अनुसार उमर की पत्नी अफिराह बीबी जैश की नई लॉन्च की गई महिला ब्रिगेड, जमात-उल-मोमिनत का एक प्रमुख चेहरा है. दिल्ली में विस्फोट से कुछ हफ़्ते पहले, अफिरा ब्रिगेड की सलाहकार परिषद शूरा में शामिल हो गई. सूत्रों ने बताया कि वह मसूद अज़हर की छोटी बहन सादिया अज़हर के साथ काम करती है और दोनों शाहीन सईद के संपर्क में थीं.