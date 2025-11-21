विज्ञापन
Delhi Blast: अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर फैसला करेगी हरियाणा सरकार, मेडिकल कॉलेज पर NMC की कड़ी नजर

अल-फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत आती है और इस विश्वविद्यालय में कई गैर चिकित्सा कार्यक्रम भी चलते हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय की मान्यता पर अंतिम फैसला हरियाणा सरकार ही लेगी.

दिल्ली के लाल किला बम धमाके मामले में चर्चा में आई हरियाणा स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसके मेडिकल कॉलेज को लेकर नई जानकारी सामने आई है. सूत्रों के अनुसार अल-फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत आती है और इस विश्वविद्यालय में कई गैर चिकित्सा कार्यक्रम भी चलते हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय की मान्यता पर अंतिम फैसला हरियाणा सरकार ही लेगी.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रदेश सरकार के फैसले और केंद्र सरकार से मिली जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) यह फैसला करेगा कि भविष्य में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज का क्या होगा, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर यही जांच का मुख्य केंद्र बना हुआ है.

'छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाएगा फैसला'

NMC ने साफ कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी उसका असर मेडिकल छात्रों के भविष्य पर किसी भी तरीके से नहीं पड़ेगा. आयोग ने आश्वासन दिया है कि मेडिकल छात्रों की पढ़ाई, इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन जैसी चीजों को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे. 

NMC ने जारी किया निर्देश 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि नए सत्र में दाखिला के लिए छात्रों को कहीं और शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए बड़े स्तर पर एनएमसी में बैठकों का दौर जारी है. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग सभी मेडिकल कॉलेजों और डॉक्टर्स के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा कि वे कार्यस्थल पर किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शमिल न हों.

