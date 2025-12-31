हरियाणा के कैथल जिले के गांव शिलाखेड़ा के पास गंदे नाले में पड़े एक सूटकेस में करीब 30 वर्षीय युवती का शव मिला है. शव को सूटकेस में बंद करके फेंका गया था, जिसमें महिला के कुछ कपड़े भी मिले है. सूटकेस के गंदे नाले में पड़े होने की सूचना पास से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नाले में पड़े सूटकेस को बाहर निकलवाया गया. सूटकेस खोलकर देखा गया तो उसमें से एक युवती का शव बरामद हुआ. हालांकि अभी तक युवती की पहचान नहीं हो पाई है.

पुलिस को आशंका है कि युवती की हत्या गला दबाकर की गई है. पुलिस को शुरुआती जांच में युवती के शव से कोई खून या चोट के जख्म नहीं मिले है. संभावना जताई जा रही है कि युवती का गला दबाकर हत्या की गई और फिर शव को नाले में फेंका गया.

महिला की हत्‍या मामले में पुलिस ने क्‍या बताया?

शहर थाना प्रभारी गीता ने बताया कि पुलिस को एक लावारिस सूटकेस के गंदे नाले में होने की सूचना मिली थी. सूटकेस खोलकर देखा गया तो उसमे एक महिला का शव मिला. डेड बॉडी को शिनाख्त के लिए शव गृह में रखा जाएगा. युवती की उम्र 25 से 30 साल है. उन्‍होंने बताया कि शव के पांव गले हुए है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

गुरप्रीत ने देखा सूटकेस, फिर पुलिस को किया सूचित

प्रत्यदर्शी गुरप्रीत ने बताया कि हमने एक सूटकेस को नाले में पड़े देखा था, जिसके बाद हमने स्‍थानीय पुलिस चौकी को इस बारे में सूचना दी. पुलिस ने मौके पर आकर देखा तो सूटकेस में महिला का शव मिला है.