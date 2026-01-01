विज्ञापन

यूपी के बाद हरियाणा पुलिस में निकली बंपर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

Haryana Police Constable Recruitment: हरियाणा में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं के लिए नए साल में बड़ा तोहफा मिला है, राज्य में 5500 पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती निकली है.

Haryana Police Bharti: हरियाणा पुलिस ने निकाली भर्ती

Haryana Police Constable Bharti: उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा पुलिस ने भी नए साल पर बंपर भर्तियां निकाली हैं. सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है. हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) ने पुलिस विभाग में कुल 5500 कॉन्स्टेबलों की भर्ती निकाली है. बताया गया है कि भर्ती तीन अलग कैटेगरी में होगी. आइए जानते हैं कि कब से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं और भर्ती की योग्यता क्या है. 

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

हरियाणा में इस भर्ती के नोटिफिकेशन के मुताबिक इसके लिए 11 जनवरी 2026 से आवेदन शुरू होंगे. उम्मीदवार 25 जनवरी 2026 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें शामिल हो सकते हैं. 

महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं पद

हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल की इस भर्ती में महिलाओं के लिए भी सैकड़ों पद आरक्षित हैं. कुल 600 पद महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए हैं. वहीं 4500 पद पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए होंगे. इसके अलावा 400 पद पुरुष कांस्टेबल (जीआरपी) के लिए हैं. इन सभी पदों पर आवेदन खत्म होने के बाद HSSC की तरफ से एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख का ऐलान किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.  

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए योग्यता 12वीं पास रखी गई है. उम्मीदवारों को ये भी बताया गया है कि इसके ऊपर की किसी भी डिग्री के लिए कोई अतिरिक्त नंबर या फिर वेटेज नहीं दी जाएगी. भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 साल तक होनी चाहिए. उम्र संबंधी छूट और बाकी नियमों की जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जा सकते हैं. 

Haryana Police Constable Recruitment, Haryana Police Constable Bharti, Haryana Police Bharti 2026
