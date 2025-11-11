विज्ञापन
कश्मीर से लेकर दिल्ली तक डॉक्टरों की टेरर लैब, बम धमाके के पीछे 'किलर डॉक्टर्स' की पूरी फौज

Delhi Blast News: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे आतंकी डॉक्टरों की पूरी फौज की साजिश का पर्दाफाश हुआ है. फरीदाबाद, लखनऊ से लेकर जम्मू-कश्मीर तक इस टेरर लैब का भंडाफोड़ हुआ है.

Delhi Blast Case
  • दिल्ली बम धमाके के पीछे जैश के डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क फरीदाबाद, लखनऊ और कश्मीर में सक्रिय पाया गया
  • फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के तीन डॉक्टरों का कनेक्शन आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है और छापेमारी की गई
  • डॉ. उमर मोहम्मद को धमाके का संदिग्ध हमलावर बताया गया है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था
नई दिल्ली:

Delhi Blast latest News: दिल्ली बम धमाके की साजिश के पीछे आतंकी डॉक्टरों की पूरी फौज सामने आई है. माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद ने बेहद शातिराना ढंग से इन सफेदपोश जॉब वाले डॉक्टरों का ब्रेनवॉश करते किलर डॉक्टरों की पूरी टेरर लैब तैयार की थी ताकि किसी को भी इस हमले की भनक न लगे. फरीदाबाद, लखनऊ से लेकर कश्मीर तक डॉक्टरों का किलर गैंग बेनकाब हुआ है. इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं. वो पढ़े लिखे और लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क सामने आने से चौकन्ना हो गई है. फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो तीन डॉक्टरों का कनेक्शन मिला है, वहां भी छापेमारी की गई है. आतंकी डॉक्टरों की फौज में धमाका करने वाला डॉ. उमर मोहम्मद, डॉ. शाहीना, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल शामिल है.

मसूद अजहर की बहन ने डॉक्टर शाहीना को दी थी महिला विंग की कमान
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त करते हुए डॉक्टर शाहीना को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की भारत में महिला विंग और भर्ती की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी. जमात उल मोमिनात उस महिला विंग का नाम है. सादिया अजहर जैश चीफ मसूद अजहर की बहन है, वो पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की प्रमुख है. सादिया अजहर का शौहर यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड में से एक था.

क्या डॉ. उमर मोहम्मद सुसाइड बांबर था?
दिल्ली में लाल किला बम धमाके में जिस आई20 कार का इस्तेमाल किया गया और जो कार सवार हमलावर था, वो डॉ. उमर मोहम्मद बताया जा रहा है. उमर मोहम्मद भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था. सूत्रों का कहना है कि उमर ही वो कार सवार सुसाइड बांबर था, जिसने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकने के बाद धमाका किया, जिसमें 9 लोग मारे गए. उमर मोहम्मद के पिता का नाम जी नबी भट है और वो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल का रहने वाला था.

अल फलाह यूनिवर्सिटी कनेक्शन
डॉक्टर उमर भी अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में पढ़ाता था. फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉ. आदिल और डॉ. मुजम्मिल के कनेक्शन में वो था. उमर ने एमडी (मेडिसिन) किया था. वो GMC श्रीनगर और फिर जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रहा और बाद में फरीदाबाद शिफ्ट हो गया.

डॉ. आदिल मोहम्मद अनंतनाग का सीनियर डॉक्टर
आदिल मोहम्मद अनंतनाग का रहने वाला है. सीनियर डॉक्टर आदिल मोहम्मद ने 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए थे और सीसीटीवी फुटेज से उसका सुराग मिला. सहारनपुर से 6 नवंबर गिरफ्तारी के बाद राज खुला. अनंतनाग में उसके लॉकर से रायफल और अन्य हथियार मिले. उसी से डॉक्टर मुजम्मिल शकील की जानकारी मिली.

डॉक्टर शाहीना को महिला विंग की जिम्मेदारी
फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना को जैश आतंकी संगठन का भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने जिम्मा सौंपा गया था.जमात उल मोमीनात महिला विंग है जैश की जिसकी भारत मे कमान डॉक्टर शाहीना को सौंपी गई थी.सादिया अहजर मसूद अहजर की बहन है जो पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की हेड है. सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक में एक मास्टरमाइंड था.

कौन है डॉ. मुजम्मिल शकील
आदिल की गिरफ्तारी के बाद डॉ. मुजम्मिल शकील को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा की पुलिस टीम की रडार पर था. फरीदाबाद के धौज में डॉ. मुजम्मिल के किराये के कमरे से 360 किलो विस्फोटक, असॉल्ट रायफलें और टाइमर-वॉकी टॉकी भी मिला था. फिर नजदीक के एक गांव में उसके एक और ठिकाने से 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक (अमोनियम नाइट्रेट) का बड़ा भंडार मिला था. पुलवामा का रहने वाला मुजम्मिल पुलवामा भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था.

डॉ. परवेज के घर छापेमारी
यूपी एटीएस ने लखनऊ में डॉ. परवेज के घर छापेमारी की है. वो डॉक्टर शाहीन का भाई है. बताया जा रहा है कि वो भी फरीदाबाद यूनिवर्सिटी के इन आतंकी डॉक्टरों की फौज के संपर्क में था. हालांकि उसके घर पर ताला लगा मिला. पुलिस टीम ने छानबीन के बाद वहां से कई चीजें बरामद की हैं.

डॉ. सज्जाद भी रडार पर
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने घाटी में डॉ. सज्जाद को भी हिरासत में लिया है. उससे भी पूछताछ कर दिल्ली ब्लास्ट केस के राज उगलवाने में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं. वो संदिग्ध हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद का दोस्त बताया जा रहा है. उसके पिता को भी पकड़ा गया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का यूज किया गया था.

