Exclusive: अकाउंट में आए 5 लाख, फिर भी मांगे और पैसे... आतंकी डॉ. आदिल की व्हाट्सऐप चैट से खुले और भी कई राज

दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए डॉ. आदिल की चैट एनडीटीवी को मिली है. इस व्हाट्सऐप चैट में आदिल पैसे मांग रहा है. 9 सितंबर को उसके खाते में 1 लाख रुपये (वेतन का एक हिस्सा) जमा हुआ. चैट स्क्रीनशॉट में रकम जमा हुई दिखाई दे रही है. इसके बाद भी उसने और पैसे मांगे. इस चैट में आदिल कह रहा है कि उसको और पैसे चाहिए. वह चाहता था कि उसकी सैलरी समय से पहले अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, क्यों कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है.

ये भी पढ़ें- AK 47 के कारतूस, हैंडग्रेनेड... अखबार में रेड, कश्मीर में डॉक्टरों के लॉकर खंगाले गए, दिल्ली ब्लास्ट केस बड़ी रेड

डॉ. आदिल के खाते में जमा हुए थे 5 लाख

चैट से पता चला है कि डॉ. आदिल के खाते में सैलरी के तौर पर अगस्त में 5 लाख रुपये जमा हो चुके थे. उससे पहले भी कुछ रकम जमा हुई थी. उसने सितंबर 2025 में बार-बार पैसे मांगे थे. वह हमेशा अपनी तनख्वाह तय तारीख से पहले मांगता था. अब ये पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि सैलरी को तय समय से पहले मांगने के पीछे आखिर वजह क्या थी. वह बार-बार पैसे क्यों मांगता था.

आदिल की निशानदेही पर ही हुई शाहीन और मुजम्मिल की गिरफ़्तारी

डॉक्टर आदिल ही वह आतंकी है, जिसकी गिरफ़्तारी के बाद इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे सहारनपुर से गिरफ़्तार किया था.आदिल की ही निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ़्तारी हुई थी. बाद में फरीदाबाद से बड़ी संख्या में हथियार और 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था. इस मॉड्यूल में डॉक्टर आदिल का काम हथियारों का इंतज़ाम करना था.

अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर जांच के घेरे में

दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच लगातार जारी है. फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर जांच के घेरे में हैं. कुछ को तो पहले ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा चुका है. आतंक के इस डॉक्टर मोड्यूल की जांच के दौरान एजेंसियों को कई चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी थीं.