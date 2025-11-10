आतंक के 'फरिश्ते' बने डॉक्टर, फरीदाबाद से श्रीनगर तक 7 गिरफ्तार, पुलिस के चौंकाने वाले खुलासे

- फरीदाबाद और सहारनपुर में बड़े आतंकी हमले की साजिश का जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने खुलासा किया
- सात लोगो गिरफ्तार, जिनमें मेडिकल प्रोफेशनल्स और मौलवी शामिल हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे
- कुलगाम के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर आदिल अहमद डार और फरीदाबाद के मेडिकल छात्र डॉ. मुजम्मिल शकील शामिल हैं
देश की राजधानी दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर, हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है. जम्मू-कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन ने इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मेडिकल प्रोफेशनल्स और मौलवी शामिल हैं. सुरक्षा एजेंसियों को 360 किलोग्राम विस्फोटक, गोला-बारूद और दो राइफलें बरामद हुई हैं.
आतंक के नेटवर्क में 'डॉक्टर' और 'मौलवी'
जांच एजेंसियों के अनुसार, पकड़े गए आतंकियों में कई शिक्षित युवा और मेडिकल प्रोफेशनल्स शामिल हैं, जो देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे. अब तक इस साजिश में शामिल 7 लोगों के नाम सामने आए हैं.
गिरफ्तार किए गए लोगों में डॉ. आदिल अहमद डार शामिल है, जो कुलगाम का रहने वाला है और अनंतनाग जीएमसी का सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था; उसे 27 अक्टूबर को सहारनपुर से पकड़ा गया. दूसरा मुख्य आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील है, जो पुलवामा का रहने वाला है और करीब 10 दिन पहले फरीदाबाद से पकड़ा गया. मुजम्मिल फरीदाबाद की अलसफा यूनिवर्सिटी में मेडिकल का छात्र है और फिजिशियन का काम करता है.
इसके अलावा, इस नेटवर्क में शोपियां का मौलवी इरफान अहमद भी गिरफ्तार किया गया है. श्रीनगर के मकसूद अहमद डार, आरिफ निसार डार और यासिर उल अशरफ भी गिरफ्त में आए हैं. गांदरबल का जमीर अहमद अहंगर भी इस साजिश में शामिल पाया गया है.
लेडी डॉक्टर की कार से हथियार बरामद
पुलिस ने एक महिला डॉक्टर की कार से एक असॉल्ट राइफल, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. यह कार डॉक्टर मुजम्मिल शकील के सहयोगी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो फरीदाबाद के एक अस्पताल में कार्यरत हैं. मामले में एक लेडी डॉक्टर से भी गहन पूछताछ जारी है.
बरामदगी: 360 KG विस्फोटक और गोला-बारूद
1 कैननकॉक असॉल्ट राइफल (एके 47 जैसी होती है. उससे थोड़ा छोटी है.) और 3 मैगजीन, 83 लाइव कारतूस
1 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस, दो मैगजीन
8 बड़े सूटकेस
4 छोटे सूटकेस
एक बाल्टी
360 किलो ज्वनशील पदार्थ (अमोनियम नाइट्रेट का शक)
20 टाइमर्स
4 बैटरी वाले टाइमर्स
24 रिमोट
5 किलो हैवी मैटल
वॉकी-टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वायरिंग आदि बरामद किया.
