26 जनवरी और दिवाली पर धमाके का था प्लान... दिल्ली ब्लास्ट में मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा

NIA ने दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच तेज कर दी है और हर गुजरते दिन के साथ बड़े खुलासे हो रहे हैं. हरियाणा के फरीदाबाद से जिस डॉक्टर मुजम्मिल शकील के दो ठिकानों से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए थे, उसके फोन की जांच से पता चला है कि उनका प्लान 26 जनवरी और दिवाली को लाल किले पर धमाका करने का था. पूछताछ में सामने आया है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने लाल किला की रेकी की थी. बीते जनवरी के पहले हफ्ते में भी लाल किला की रेकी की गई थी.

डॉक्टर उमर वही संदिग्ध है जिसको लेकर माना जा रहा है कि उसने i20 कार में विस्फोटक लेकर लाल किला के पास विस्फोट किया है जिसमें 12 लोगों की दुखद मौत हो गई है.

मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर मुजम्मिल के फोन के डंप डाटा से 26 जनवरी और दिवाली पर धमाके की प्लानिंग की जानकारी मिली है. जांच एजेंसी की पूछताछ में इस बात की पुष्टि हुई है कि इन दो प्रमुख दिनों पर लालकिले को टारगेट करना इनकी प्लानिंग का हिस्सा था. इनका ईरादा ऐसे मौके को चुनना था जब यहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ रहती हो.