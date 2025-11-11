विज्ञापन
अमोनियम नाइट्रेट के ब्लास्ट से कब-कब दहली दुनिया? अमेरिका में 168 लोगों को मारने के लिए 2 टन ही काफी था

Delhi Red Fort Car blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार, 10 नवंबर की शाम हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं.

अमोनियम नाइट्रेट के ब्लास्ट से कब-कब दहली दुनिया? अमेरिका में 168 लोगों को मारने के लिए 2 टन ही काफी था
Ammonium nitrate Attack History: दिल्ली ब्लास्ट में भी अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का संदेह है
  • लाल किले के पास विस्फोट में इस्तेमाल हुई कार के चालक का फरीदाबाद आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध बताया गया है
  • प्रारंभिक जांच में विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डिटोनेटर के इस्तेमाल की संभावना जताई गई है
  • अमोनियम नाइट्रेट से कई बड़े हादसे हुए हैं- 2020 का बेरूत विस्फोट और 1995 का ओक्लाहोमा सिटी बम धमाका शामिल हैं
लाल किले के पास जिस कार में सोमवार शाम को विस्फोट हुआ, उसके चालक का कथित तौर पर फरीदाबाद आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध था. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. PTI की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई है. सूत्रों के अनुसार पुलवामा का निवासी और पेशे से चिकित्सक उमर मोहम्मद कथित तौर पर वह हुंदै i20 कार चला रहा था, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग क्षेत्र में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुई थी.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डिटोनेटर का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. अभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकि है. ऐसे में सवाल एक यह भी उठता है कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट किस तरह का विस्फोटक है, इस विस्फोटक का इस्तेमाल दुनिया में कब कब बड़े पैमाने की तबाही के लिए हुआ है. चलिए हम आपको यहां बताते हैं.

अमोनियम नाइट्रेट- जिंदगी भी देता है और मौत भी

अमोनियम नाइट्रेट एक क्रिस्टल जैसा सफेद ठोस पदार्थ है जिसे बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में बनाया जाता है. वैसे तो इसका सबसे बड़ा उपयोग फर्टिलाइजर (उर्वरक) बनाने के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में किया जाता है. लेकिन साथ ही इसका उपयोग खनन क्षेत्र में विस्फोट करने के लिए विस्फोटक बनाने के लिए भी किया जाता है.

सरल शब्दों में यह एक नमक है जिसमें अमोनियम और नाइट्रेट के एक-एक आयन होते हैं जो अमोनिया (NH3) और नाइट्रिक एसिड (HNO3) के रिएक्शन से बनता है, जो इसे NH4NO3 का फॉर्मूला देता है.

यह एक ऑक्सीडाइजर भी है, जिसका अर्थ है कि यह दहन (कमबशन) के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है. अमोनियम नाइट्रेट में दो तरीकों से विस्फोट हो सकता है. पहला है जब यह आग के संपर्क में आता है या आग लगने के दौरान किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ मिल जाता है. इसका विस्फोट होने का दूसरा तरीका यह है कि यह किसी विस्फोटक पदार्थ के साथ मिल जाता है. फिर यह सस्ते में बनाया गया बम बन जाता है जो काफी नुकसान पहुंचा सकता है. इस संस्करण को ANFO, या अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल कहा जाता है, और इसका उपयोग निर्माण और खनन जैसे विभिन्न उद्योगों में कंट्रोल्ड ब्लास्ट में किया जाता है.

अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट से कब-कब गई जान?

  • अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में भी किया गया है. साल 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में बमबारी में इसका इस्तेमाल हुआ था. यहां टिमोथी मैकविघ ने एक बम बनाने के लिए दो टन अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया था और उसकी मदद से फेडरल गवर्नमेंट की एक इमारत को नष्ट कर दिया और 168 लोगों की मौत हो गई.
  • 1921 में, लगभग 4,500 टन अमोनियम नाइट्रेट के कारण जर्मनी के ओप्पाउ में एक प्लांट में विस्फोट हुआ था, जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गये.
  • अमेरिकी की सबसे घातक औद्योगिक दुर्घटना में से एक 1947 में हुई. दुर्घटना टेक्सास के गैलवेस्टन बे में हुई थी. यहां बंदरगाह पर खड़े एक जहाज पर 2,000 टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट से कम से कम 581 लोग मारे गए.
  • 2015 में उत्तरी चीन के तियानजिन बंदरगाह में अमोनियम नाइट्रेट और अन्य रसायनों से जुड़े विस्फोट में 173 लोग मारे गए.
  • 4 अगस्त 2020 को लेबनान के बेरूत में 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से एक बड़ा विस्फोट हुआ. एक मालवाहक जहाज से 2014 में जब्त किया गया यह केमिकल 6 सालों तक बिना सुरक्षा उपायों के बिना बेरूत के बंदरगाह पर रखा गया था. लेकिन 2020 में जब पास के एक गोदाम में आग लगी तो इसमें विस्फोट हो गया. विस्फोट के कारण कम से कम 218 मौतें हुईं, 7,000 घायल हुए.
     

