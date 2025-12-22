विज्ञापन
विशेष लिंक

1.5 करोड़ की ऑडी बनी कबाड़... दिल्ली में रफ्तार का कहर, कई गाड़ियों से टकराते हुए ट्रक में जा घुसी लग्जरी कार

Delhi Audi Car Accident : हादसे में ऑडी कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कार के एयरबैग खुल गए.

Read Time: 2 mins
Share
1.5 करोड़ की ऑडी बनी कबाड़... दिल्ली में रफ्तार का कहर, कई गाड़ियों से टकराते हुए ट्रक में जा घुसी लग्जरी कार
  • दिल्ली के ओखला फेस-1 इलाके में एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने कई वाहनों को टक्कर मारते हुए खड़े ट्रक से भिड़ंत की.
  • लगभग 1.5 करोड़ रुपये कीमत वाली नई इलेक्ट्रिक ऑडी कार का रजिस्ट्रेशन इस साल जुलाई में हुआ था.
  • हादसे में ऑडी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया और कार के एयरबैग खुलने से ड्राइवर बच गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

राजधानी दिल्ली एक बार फिर भीषण सड़क हादसे से दहल उठी है. ओखला फेस-1 इलाके में रफ्तार के ऑडी कार ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वालों की रूह कांप गई. यहां एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ऑडी कार, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है, काल बनकर सड़कों पर दौड़ी और कई गाड़ियों को अपनी चपेट में लेते हुए सीधे एक खड़े ट्रक में जा घुसी.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि आलीशान ऑडी कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कार के एयरबैग खुल गए, जिससे ड्राइवर की जान बाल-बाल बच गई. सर्विस लेन पर हुई इस भिड़ंत ने सुरक्षा और सड़कों पर बेलगाम दौड़ती लग्जरी कारों की रफ्तार पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

HP38J9996 नंबर वाली एक चमचमाती इलेक्ट्रिक ऑडी कार अचानक अनियंत्रित होकर काल बन गई और कई वाहनों को रौंदते हुए सीधे एक ट्रक से जा भिड़ी. यह हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और सामने का शीशा भी टूटकर बिखर गया. हैरानी की बात यह है कि जिस कार के परखच्चे उड़े हैं, वह बिल्कुल नई थी. रिकॉर्ड के मुताबिक, इस इलेक्ट्रिक कार का रजिस्ट्रेशन इसी साल 20 जुलाई 2025 को हुआ था. महज कुछ महीने पुरानी इस करीब 1.5 करोड़ की गाड़ी का हादसे की भयावहता साफ देखी जा सकती है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Car Accident, Delhi Audi Car Accident, Okhla Car Accident, Car Accident In Delhi, Audi Car Accident
Get App for Better Experience
Install Now