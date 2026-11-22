राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता रविवार को भी 'खराब' श्रेणी में बनी रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआी 236 दर्ज किया गया. राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, आईटीओ के पास एक्यूआई 292 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार में एक्यूआई 251 रहा. दोनों ही इलाके 'खराब' श्रेणी में आते हैं. दिल्ली के अन्य इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर सामान्य से ज्यादा बना हुआ है.

वहीं, रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान करीब 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राजधानी में धीरे-धीरे सर्दी की शुरुआत की तरफ इशारा है. तापमान में गिरावट और मौसम में बदलाव के कारण वातावरण में प्रदूषक तत्व जमा होने लगते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता और खराब हो जाती है.

इससे एक दिन पहले शनिवार को दिल्ली की हवा और ज्यादा खराब थी. सुबह 8.20 बजे राजधानी का एक्यूआई 327 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. शहर के कई निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई.

कहां कितना एक्यूआई?

शनिवार को सिरी फोर्ट में सबसे ज्यादा 368 एक्यूआई दर्ज किया गया. इसके बाद चांदनी चौक में 366, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 362, पंजाबी बाग में 360, सीआरआरआई मथुरा रोड में 355 और पूसा में 353 एक्यूआई दर्ज किया गया.

इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक लगाया गया निर्माण प्रतिबंध शुक्रवार को हटा लिया गया.

हालांकि, दिल्ली सरकार का अलग शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण ढांचा 31 जनवरी तक लागू रहेगा. इसके तहत 10 दिसंबर से और सख्त उपाय लागू किए जाएंगे.

मौजूदा वक्त में दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत चरण-1 और चरण-2 के उपाय लागू हैं. सीएक्यूएम ने अपने 30 अक्टूबर के आदेश के तहत धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ और बाहरी निर्माण गतिविधियों के साथ-साथ कार्यालयों में भौतिक उपस्थिति को लेकर भी अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं.

प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 108 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई हैं. इसके अलावा, सरकार ने करीब 80 लाख पौधारोपण गतिविधियां की हैं और 1,440.713 किलोमीटर सड़कों का पुनर्विकास पूरा किया है.

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