FOG Alert: यूपी, बिहार वाले सावधान! गाजियाबाद से गोरखपुर तक 2 दिन घना कोहरा, दिल्ली भी कोहरे की सफेद चादर में लिपटी

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है. मैदानी राज्यों में घना कोहरा और गलन ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, वहीं पहाड़ों में बर्फबारी और शीतलहर ने तापमान को और नीचे धकेल दिया है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, यह ठंड का दौर अभी थमने वाला नहीं है और अगले कुछ दिनों तक मौसम की स्थिति इसी तरह चुनौतीपूर्ण बनी रह सकती है.

मैदानी हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा. सुबह और देर शाम तापमान गिरने के साथ नमी और ठंडी हवाओं ने कंपकंपी बढ़ा दी है. दिनभर चलने वाली गलन के कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है. मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन कोहरा और शीतलहर का असर कायम रहेगा.

विजिबिलिटी शून्य पर, कई शहरों में बाधित यातायात

आईएमडी द्वारा सुबह 5:30 बजे जारी विजिबिलिटी डेटा बताता है कि कोहरा कितना घना है. उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली, सहारनपुर और गोरखपुर में विजिबिलिटी ‘00 मीटर' दर्ज की गई. लखनऊ में दृश्यता सिर्फ 100 मीटर रही. पंजाब के अमृतसर, भटिंडा, लुधियाना और आदमपुर में भी विजिबिलिटी 00 मीटर रही.दिल्ली के सफदरजंग में दृश्यता ‘00 मीटर' और पालम में 50 मीटर मापी गई.हरियाणा के अंबाला में दृश्यता 00 मीटर और चंडीगढ़ में 200 मीटर दर्ज की गई.मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी दृश्यता 00 मीटर रही, जबकि बिहार के भागलपुर में 00 और गया में 100 मीटर रही.झारखंड के डालटनगंज में भी मॉर्निंग विजिबिलिटी 00 दर्ज की गई.

Dense to extremely dense fog is predicted throughout Punjab, Uttarakhand, and Bihar on the 19th and 20th of December, as well as over Uttar Pradesh and Haryana during the early morning hours. For the next two to three days, fog conditions are probably going to… pic.twitter.com/KTtSwJRKxd — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 18, 2025

इस खराब दृश्यता का असर सड़क एवं हवाई आवागमन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है. कई ट्रेनों के समय में बदलाव किए गए हैं और हाईवे पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं. सुबह यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सावधानी की सलाह दी गई है.

पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी से सर्दी तेज

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी का नया दौर शुरू हो रहा है. निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है. इससे पूरे इलाके में ठंड का प्रकोप और बढ़ने की आशंका है. हिमाचल प्रदेश में शिमला और धर्मशाला में दिनभर बादल छाए रहे, जबकि सिरमौर, ऊना और मंडी जिलों में सुबह-शाम घनी धुंध छाई रही. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की हल्की परत जमी है, जिसने तापमान को और गिरा दिया है.

उत्तराखंड में बादल और बारिश की संभावना

उत्तराखंड में 20 दिसंबर से मौसम में बदलाव दिखना शुरू होगा. चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. इससे पर्वतीय इलाकों में ठंड और तेज हो सकती है.

लखनऊ में शीतलहर का डबल अटैक

लखनऊ में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा और शीतलहर का दोहरा असर देखने को मिलेगा. शुक्रवार, 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है. सुबह और रात के समय विशेष रूप से कड़ाके की ठंड महसूस होगी.

इस साल कैसी रहेगी ठंड?

मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में यह सर्दी औसत से अधिक तीव्र रह सकती है. कई मैदानी जिलों में पाला पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है. विभाग ने लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाने और सुबह-शाम यात्रा करते समय सावधान रहने की सलाह दी है.