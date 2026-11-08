दिवाली के मौके पर 'जहरीली' हुई दिल्ली की हवा, जानिए क्या है आपके शहर का AQI

दिवाली के मौके पर रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गई. रात तक दिवाली मनाने के बाद इसके और खराब होने की आशंका है. दिन भर का औसत AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. शहर में धुएं और धूल की एक घनी परत छा गई, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई. अनुमान है कि दिवाली के जश्न, वाहनों से निकलने वाले धुएं और पराली जलाने के पीक सीजन की वजह से सोमवार को एयर क्वालिटी 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाएगी. रविवार को डेटा कलेक्ट करने वाले 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 12 में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में और 22 में 'बहुत खराब' श्रेणी में रही. दिल्ली में सबसे खराब AQI जहांगीरपुरी में 463 दर्ज की गई.

दिल्ली के लिए 'एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम' (EWS) के मुताबिक, 9 नवंबर से कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में रहने की संभावना है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, 0 से 50 के बीच का AQI 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 'गंभीर' माना जाता है.

कैसी है आपके शहर की हवा?

शहर दर शहर एक्यूआई...

फरीदाबाद 326

गाजियाबाद 367

ग्रेटर नोएडा 348

गुरुग्राम 323

लखनऊ 315

चेन्नई 404

आगरा 332

अमृतसर 311

अहमदाबाद 115

अजमेर 139

अमरावती 289

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मौसम और वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों का मानना ​​है कि हवा की गुणवत्ता में यह गिरावट प्रतिकूल मौसमी स्थितियों, दिवाली से जुड़े उत्सवों, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की चरम अवधि के कारण हो सकती है.

EWS के मुताबिक, 6 हजार वर्ग मीटर प्रति सेकंड से कम का वेंटिलेशन इंडेक्स और 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की औसत हवा की गति, प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से फैलने से रोकने के लिए प्रतिकूल है.

रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में PM2.5 सबसे प्रमुख प्रदूषक रहा, जिसमें पटाखों से निकलने वाले उत्सर्जन ने पार्टिकुलेट मैटर (धूल-कणों) के स्तर को और बढ़ा दिया. दिल्ली के लिए 'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' (DSS) के मुताबिक, रविवार को शहर के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा (19 प्रतिशत) रहने का अनुमान है.

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