विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में AC ब्लास्ट, पिज्जा आउटलेट में धमाके के साथ फटा कंप्रेसर, 5 घायल

यमुना विहार इलाके में देर रात एक फूड आउटलेट के ग्राउंड फ्लोर पर लगे एसी कम्प्रेसर में अचानक धमाका हो गया. धमाके में घायल पांच लोगों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली में AC ब्लास्ट, पिज्जा आउटलेट में धमाके के साथ फटा कंप्रेसर, 5 घायल
एसी कम्प्रेसर में अचानक धमाका हो गया...
  • दिल्ली के यमुना विहार में एक फूड आउटलेट के एसी कम्प्रेसर में धमाका होने से 5 लोग घायल हो गए हैं.
  • घायल लोगों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है.
  • दिल्ली फायर सर्विस ने घटना स्थल पर तीन फायर टेंडर भेजकर आग पर काबू पाया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बाद दिल्ली के यमुना विहार में मंगलवार को फूड आउटलेट में एसी में ब्लास्ट की घटना हुई. बताया जाता है कि कंप्रेसर फटने से वहां तेज आग के साथ धमाका हुआ. इसमें पांच लोग घायल हो गए हैं. यमुना विहार इलाके में देर रात एक फूड आउटलेट के ग्राउंड फ्लोर पर लगे एसी कम्प्रेसर में अचानक धमाका हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने तुरंत मौके पर करीब तीन फायर टेंडर रवाना किए. धमाके में घायल पांच लोगों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है. दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल का जांच कर मामले की जाँच शुरू कर दी है. दिल्ली फायर सर्विस के मुतबिक  हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

एसी में शॉर्ट सर्किट, परिवार के 3 सदस्यों की मौत

इससे पहले फरीदाबाद में सोमवार को एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट होने कारण इमारत में आग लगने से एक परिवार के तीन सदस्यों और उनके पालतू कुत्ते की मौत हो गई, जबकि एक सदस्य को पड़ोसियों ने बचा लिया. इससे पहले पुलिस ने कहा था कि कमरे में लगे एसी का कम्प्रेसर फटने से आग लगी. पुलिस के अनुसार ग्रीन फील्ड कॉलोनी के बी ब्लॉक में स्थित इमारत में आग लगने के बाद दम घुटने से सचिन कपूर (51), उनकी पत्नी रिंकू कपूर (48) और उनकी बेटी सुजैन (13) की मौत हो गई जबकि दंपत्ति के बेटे आर्यन कपूर (24) के पैरों में फ्रैक्टर हुए हैं और नजदीकी अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है. 

मध्य प्रदेश के जबलपुर के मूल निवासी सचिन लगभग 25 साल से फरीदाबाद में रह रहे थे और ‘शेयर ट्रेडिंग' का काम करते थे. पुलिस ने बताया कि परिवार पांच साल पहले ग्रीन फील्ड कॉलोनी में रहने आया था और इमारत की दूसरी मंजिल किराए पर ले रखी थी. उन्होंने इमारत की तीसरी मंजिल पर अपना कार्यालय बनाया था, जबकि राकेश मलिक और उनकी पत्नी रितु मलिक अपने बेटे के साथ पहली मंजिल पर रहते थे. इमारत की चौथी मंजिल रजत गोयल नामक व्यक्ति के परिवार ने किराए पर ले रखी थी. रितु ने बताया कि वह रात करीब 3:15 बजे उठीं तो देखा कि बाहर एसी में आग लगी हुई है. कुछ ही मिनटों में आग दूसरी मंजिल तक फैल गई जहां कपूर परिवार रहता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi AC Blast, AC Compressor Blast, Delhi News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com