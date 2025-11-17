विज्ञापन
लाल किले के पास हुए बम धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 15: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस के साथ-साथ कई दूसरी जांच एजेंसियां भी इस धमाके की जांच कर रही हैं. इस मामले में जांच एजेंसियां देश के अलग-अलग हिस्सों से कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनसे अभी पूछताछ जारी है.

नई दिल्ली:

दिल्ली बम धमाके में अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है. दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है. आपको बता दें कि इस धमाके के बाद घटनास्थल पर घायल हुए कई लोगों का अस्पातल में इलाज चल रहा है. सोमवार को इलाज के दौरान ही कुछ और लोगों की मौत हो गई. पुलिस फिलहाल इस बम धमाके मामले की जांच कर रही है. पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने बीते कुछ दिनों देश के अलग-अलग इलाकों से इस धमाके से जुड़े कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी ने कुछ दिन पहले आत्मघाती हमलावर उमर के साथी को भी गिरफ्तार किया है.

आपको बता दें कि NIA ने गिरफ्तार आतंकी की पहचान आमीर राशिद अली के रूप में की है. आमीर मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है. आमिर पर आरोप है कि उसने उमर के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रची थी. दिल्ल में धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो भी आमिर राशिद अली के नाम पर ही रजिस्टर्ड है. NIA ने दिल्ली में हुए धमाके को पहला ऐसा सुसाइड अटैक माना है. 

NIA की जांच में पता चला है कि जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाले आमीर राशिद अली धमाके में इस्तेमाल की गई कार को खरीदने के लिए कुछ महीने पहले ही दिल्ली आए थे. यहां से कार खरीदने के बाद ही उस कार में बम को सेट किया गया. जांच में पता चला है कि आमिर ने इस पूरी साजिश को कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर अंजाम दिया.उमर पुलवामा का निवासी था और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था. 

NIA के मुताबिक आमिर विशेष रूप से दिल्ली आया था ताकि धमाके के लिए कार खरीदी जा सके.यही कार बाद में VBIED (Vehicle-Borne Improvised Explosive Device) में बदल दी गई. फॉरेंसिक जांच से यह भी पुष्टि हो गई कि कार चलाने वाला मृत ड्राइवर उमर ही था. NIA ने उमर उन नबी की एक और कार भी जब्त की है. फिलहाल इस वाहन की गहन जांच चल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसे इस साजिश में कैसे और कितना इस्तेमाल किया गया था.
 

