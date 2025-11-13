विज्ञापन
टंकी में तीन दिन से सड़ रहा था शव, उसी पानी को पीते रहे लोग

छत्तीसगढ़ के दुर्ग की एक टंकी में एक युवक का शव पाया गया है. पुलिस के मुताबिक शव दो-तीन दिन पुराना लग रहा है. शहर की कई कॉलोनियों में पिछले दो दिन से इसी टंकी से पानी की सप्लाई हो रही थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दुर्ग:

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पानी की एक टंकी में एक युवक की सड़ी-गली लाश बरामद की गई है. पुलिस के मुताबिक शव दो-तीन दिन पुराना है. इस मामले में चौकाने वाली बात यह है कि एक बड़ी आबादी को उसी टंकी से पानी की सप्लाई होती रही और लोग पानी पीते रहे. लेकिन टंकी में इंसान का शव पड़ा हुआ है, इसकी भनक न नगर निगम को लगी और न ही पुलिस को.टंकी में शव का पता ऑपरेटर को तब चला जब, शव फूलकर ऊपर आ गया. इस घटना से लोगों में बहुत रोष है.लोग इसे नगर निगम की लापरवाही मान रहे हैं. जिस टंकी से शव मिला है, उसी से पचरी पारा,सिविल लाइन और शिक्षक नगर की टंकियों को पानी की सप्लाई होती है.

क्या कह रही है पुलिस

दुर्ग के बस स्टैंड के पास स्थित 11 MLD फिल्टर प्लांट में एक युवक की सड़ी-गली लाश मिली है.पुलिस के मुताबिक शव दो-तीन दिन पुराना है.दुर्ग पुलिस में डीएसपी भारती मरकाम ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस को जानकारी मिली की नलघर में कोई अज्ञात व्यक्ति पानी में डूबा हुआ है. इस सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंची. एक शव बरामद किया गया. उन्होंने बताया कि शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है, उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है. उन्होंने बताया कि शव 40-45 साल के व्यक्ति का लग रहा है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई है. 

नगर निगम में नेता विपक्ष ने लगाए ये आरोप

घटना सामने आने के बाद दुर्ग नगर निगम में नेता विपक्ष संजय कोहले ने कहा कि निगम की लापरवाही लगातार उजागर हो रही है. यहां जसघर के में एक लाश मिली है. उन्होंने कहा कि इसी टंकी से शिक्षक नगर, सिविल लाइंस के कुछ हिस्सों और कुछ और कॉलोनियों को पिछले दो दिन से पानी की आपूर्ति हो रही है. पिछले दो दिन से इन इलाकों के निवासी इसी टंकी का पानी पी रहे थे, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. नेता प्रतिपक्ष ने इस घटना की जांच की मांग की. 

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि जब शव फूलकर पानी के सतह पर आया तो उस पर ऑपरेटर की नजर गई. उन्होंने कहा कि नगर निगम के लिए जलघर जैसे इलाके बहुत संवेदनशील होते हैं, ऐसे में यहां इस तरह की घटना होना बहुत ही घोर लापरवाही है. उन्होंने बताया शहर में आर्यनगर, शक्तिनगर और गिरधारी नगर जैसे इलाकों में तो पानी की टंकियों की न तो चारदिवारी बनी है और न ही वहां चौकीदार तैनात हैं. 

Durg News, Chhattisgarh News
