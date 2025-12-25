गणेश उइके: 7 नाम, 1 करोड़ का इनाम और अंत, हिड़मा से भी खतरनाक नक्सली का एनकाउंटर कैसे हुआ?

Ganesh Uikey Encounter After Madvi Hidma: भारत को नक्सल मुक्त करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की गई है. इसी लक्ष्य को लेकर सुरक्षाबल नक्सलियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं. जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाया जा रहा है और जो हथियार नहीं डाल रहे, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है. टॉप नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा के बाद अब 25 दिसंबर 2025 को उस माओवादी को भी मार गिराया गया है, जिसे हिड़मा से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता था. एनकाउंटर में मारा गया यह नक्सली था-गणेश उइके.

69 साल की उम्र में भी लाल आतंक का चेहरा

गणेश उइके 69 साल की उम्र में भी ‘लाल आतंक' का झंडा उठाए हुए था. हाथ में AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार लेकर चलने वाला यह नक्सली बेहद खतरनाक माना जाता था. शायद यही वजह थी कि उस पर 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

गणेश उइके कहां का रहने वाला था?

एनकाउंटर में मारा गया नक्सली गणेश उइके तेलंगाना के नलगोंडा जिले के चेंदूर मंडल के पुल्लेमाला गांव का रहने वाला था. वह कुल 7 नामों से जाना जाता था. गणेश उइके के अलावा पक्का हनुमंत, रूपा, राजेश तिवारी, चमरू दादा, गजराला रवि और सोमरू भी उसके नाम थे.

ये भी पढ़ें- एक करोड़ का इनामी नक्सलियों का सीसी मेंबर गणेश उइके एनकाउंटर में ढेर, ओडिशा में सुरक्षाबलों ने मार गिराया

Ganesh Uikey Encounter in Odisha After Madvi Hidma

गणेश उइके का एनकाउंटर कहां हुआ?

भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए सुरक्षाबल छत्तीसगढ़ के साथ-साथ तेलंगाना, ओडिशा और आसपास के इलाकों में बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं. इसी कड़ी में 25 दिसंबर 2025 को ओडिशा के कंधमाल जिले के चाकपाड़ थाना क्षेत्र में गणेश उइके का एनकाउंटर किया गया.

सीपीआई (माओवादी) की सेंट्रल कमेटी का सदस्य

ओडिशा में नक्सल विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने गणेश उइके के एनकाउंटर की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि उइके सीपीआई (माओवादी) की सेंट्रल कमेटी (CC) का सदस्य था. एनकाउंटर में उसके साथ दो महिला नक्सलियों को भी मार गिराया गया है. सुरक्षाबलों ने उइके को पकड़ने के लिए कई बार ऑपरेशन चलाए, लेकिन हर बार वह बच निकलता था.

ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त: लाल आतंक पर कहां दर्ज हुई थी पहली FIR, 35 साल में कितने जवान शहीद?

देश में अब सिर्फ 5 टॉप नक्सली बचे

इससे पहले कुख्यात नक्सली सरगना माड़वी हिड़मा को 20 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली जंगल में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था. साल 1981 में जन्मा हिड़मा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुवर्ती इलाके का रहने वाला था. हिड़मा और गणेश उइके के एनकाउंटर के बाद अब देश में सिर्फ 5 टॉप नक्सली बचे हैं.

नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बड़ी सफलता.

सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर गृह मंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि ओडिशा के कंधमाल में चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन में अब तक 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिनमें सीपीआई (माओवादी) सेंट्रल कमेटी का सदस्य गणेश उइके भी शामिल है. इस बड़ी कामयाबी के बाद ओडिशा पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त होने की दहलीज पर पहुंच गया है. केंद्र सरकार ने दोहराया है कि 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया किया जाएगा.



ये भी पढ़ें SP Kiran Chavan: इस IPS अफसर की मजबूत प्लानिंग और ढह गए नक्सलियों के PLGA के गढ़, जानें कैसे?