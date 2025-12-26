Naxalites CC Member Encounter: दो सालों में नक्सलियों के 11 केंद्रीय कमेटी मेंबर ढेर, अब शीर्ष नेताओं की कमीं से जूझ रहा संगठन

Naxalites CC Member Encounter: नक्सलियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों के चलाए अभियान में लगातार सफलता मिल रही है. पिछले दो सालों में सुरक्षाबलों के जवानों ने अलग-अलग मुठभेड़ों में नक्सलियों के 11 केंद्रीय कमेटी मेंबर को ढेर कर दिया है. इसके बाद अब सिर्फ पांच शीर्ष नक्सली नेता केंद्रीय कमेटी में बचे हैं. गुरुवार को सुरक्षाबलों ने ओडिशा में एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली सीसी मेंबर गणेश उइके को ढेर किया है. गणेश उइके का मार गिराया जाना सुरक्षाबलों की बड़ी उपलब्धि है. ऐसे में नक्सल संगठन अपने नेताओं की भारी कमीं से जूझ रहा है.

छत्तीसगढ़ के बस्तर के आईजी पी सुंदरराज के मुताबिक छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती इलाकों में 300 के आसपास हथियारबंद नक्सली और बचे हैं, जिनमें से करीब 150 बटालियन के कैडर हैं. इन सभी से पुलिस अपील कर रही है कि वे सरेंडर कर दें अन्यथा एनकाउंटर में मारे जाएंगे.

इन बड़े नक्सलियों को मार गिराया बसवराजू, सुधाकर, रामचंद्र रेड्डी, कोसा बॉडी बस्तर संभाग और चलपती, मॉडेम बालकृष्ण की बॉडी गरियाबंद में रिकवर की गई. माडवी हिड़मा, गणेश उइके समेत अन्य सीमावर्ती राज्यों में हुई मुठभेड़ में मारे गए हैं. जबकि सोनू दादा, रामधेर, सतीश, सुजाता समेत कुछ माओवादी सेंट्रल कमेटी के नेताओं ने सरेंडर किया है.

अब सिर्फ पांच शीर्ष नक्सली नेता केंद्रीय कमेटी में बचे हैं. इनमें

गणपति- पूर्व महासचिव (पोलित ब्यूरो सदस्य)

मिशिर बेसरा- (पोलित ब्यूरो सदस्य, झारखण्ड में एक्टिव)

देवजी- महासचिव, ( छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में एक्टिव..पोलित ब्यूरो सदस्य)

संग्राम उर्फ़ मुरली उर्फ़ मल्ला राज रेड्डी ( बस्तर के नेशनल पार्क एरिया में एक्टिव, केंद्रीय समिति सदस्य)

अनिल दा उर्फ़ पतिराम मांझी (झारखंड में एक्टिव, केंद्रीय समिति सदस्य)

(सभी पर एक करोड रुपये का इनाम राज्यों में घोषित है. इसके अलावा NIA के भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल हैं)

इनकी भी तलाश

इसके अलावा टॉप कैडर के नक्सली बारसे देवा, बटालियन हेड, DKSZC ( दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ), नरसिम्हा रेड्डी ( PLGA 1 का SZC ( स्पेशल जोनल कमेटी), पापा राव SZC, प्रभाकर उर्फ़ रवि (25 लाख का इनामी) SZC, संजीव SZC, हिरी मोहन रेड्डी उर्फ़ मोहन राव की भी पुलिस को तलाश है. इन सभी पर 25 लाख रुपये का इनाम घोषित है.

