आ कार मुझे मार! लड़की ने सड़क पर किया ये कैसा ड्रामा, देखिए...

बेंगलुरु शहर की एक सड़क पर एक महिला चलती कार के सामने गिरकर दुर्घटना का नाटक करते हुए कार के डैशकैम (डैशबोर्ड पर लगे कैमरे) पर पकड़ी गई. वीडियो में दिखाया गया है कि ड्राइवर ने कार की गति धीमी कर दी, लेकिन वह कार पर गिर गई और उसके बाद उस पर हमला करने की कोशिश की.

वीडियो फुटेज को शोनी कपूर ने 29 अगस्त को एक्स पर साझा किया था, जिसमें सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से डैशबोर्ड पर कैमरा लगाने का आग्रह किया गया था. उन्होंने गाड़ी चलाने वाले उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि डैशबोर्ड पर कैमरा लगाएं.

Put a dashcam

You never know when this happens to you.



Especially, when it is a lady. If something happens, people will take her side instantly. pic.twitter.com/H5b2nhUjuF