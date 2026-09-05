दही-हांडी सेलिब्रेशन के दौरान दो लोगों की मौत, मुंबई में 7 साल के बच्चे तो पुणे में महिला की गई जान

- मुंबई और आसपास के शहरों में दही हांडी के दौरान मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ने का आयोजन बड़े उत्साह से किया गया
- मलाड वेस्ट के मालवणी इलाके में ईंट का खंभा गिरने से सात साल के एक बच्चे की मौत हो गई
- पुणे में दही हांडी कार्यक्रम के दौरान अस्थायी लोहे के ढांचे के गिरने से एक महिला की जान चली गई
मुंबई और आसपास के शहरों में शनिवार को कई जगह दही हांडी का आयोजन किया गया और हजारों ‘गोविंदा' ने मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकाई गई दही से भरी मटकियां फोड़ने की कोशिश की. हालांकि मलाड वेस्ट में दही-हांडी सेलिब्रेशन के दौरान ईंट का खंभा गिरने से एक सात साल के बच्चे की मौत हो गई.
घटना मार्वे रोड पर मालवणी के चिकूवाड़ी में एकता वेलफेयर सोसाइटी, रूम नंबर 23 में हुई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बच्चे खुद से दही-हंडी मना रहे थे. उन्होंने एक पेड़ और ग्राउंड-फ़्लोर पर बने एक स्ट्रक्चर के ईंट के खंभे के बीच रस्सी बांधी थी.
दही-हंडी तोड़ने की कोशिश के दौरान ईंट का खंभा गिर गया और बच्चे के ऊपर आ गिरा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी. घायल बच्चे की पहचान 7 साल के रुद्र कदम के तौर पर हुई. उसे तुरंत मालवणी जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया. हालांकि, हॉस्पिटल के अधिकारियों ने उसे 'ब्रॉट डेड' (अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत) घोषित कर दिया.
घटना के बाद वार्ड के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा गया. आगे की जांच की जा रही है.
पुणे में दही हांडी आयोजन के दौरान महिला की मौत
वहीं पुणे के ‘ओल्ड सांगवी' इलाके में दही-हंडी कार्यक्रम के लिए बनाया गया लोहे का एक अस्थायी ढांचा गिरने से 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी. यह घटना उस समय हुई, जब ‘विघ्नहर्ता मंडल' द्वारा आयोजित कार्यक्रम के समापन के बाद कर्मचारी लोहे का ढांचा हटा रहे थे.
जश्न के हिस्से के तौर पर, ‘गोविंदा' हवा में लटकी ‘दही हांडी' को तोड़ने के लिए कई मंजिलों वाली इंसानी पिरामिड बनाते हैं.
मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में नेताओं द्वारा आयोजित दही हांडी कार्यक्रम पिछले कुछ सालों में आकर्षण के मुख्य केंद्र के रूप में उभरे हैं.
पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. वहीं, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने हांडी फोड़ने के दौरान घायल होने वाले ‘गोविंदाओं' के उपचार के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं.
महानगरपालिका ने जारी एक बयान में कहा कि उसके 16 उपनगरीय अस्पतालों के अलावा सायन स्थित लोकमान्य तिलक महानगरपालिका सामान्य अस्पताल, परेल के केईएम अस्पताल और मुंबई सेंट्रल स्थित नायर अस्पताल में 100 से अधिक बिस्तर तैयार रखे गए हैं.
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