13 किलो से ज्यादा नशा, 87 लाख की विदेशी करेंसी... मुंबई एयरपोर्ट पर 4 दिन में 5 बड़े एक्शन

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (CSMIA) पर कस्टम विभाग ने 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच लगातार कार्रवाई करते हुए ड्रग्स और विदेशी करेंसी की बड़ी खेप जब्त की है. चार दिनों की ड्यूटी के दौरान मुंबई कस्टम ज़ोन-III के अधिकारियों ने 5 अहम केस दर्ज किए, जिनमें कुल मिलाकर 13 किलो से ज्यादा हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद हुआ है. बरामद ड्रग्स की कुल कीमत करीब 13 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है. इसके अलावा एक यात्री से 87 लाख की विदेशी करेंसी भी जब्त की गई.

कस्टम अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्रियों को अलग-अलग फ्लाइट से मुंबई पहुंचने पर पकड़ा गया और उनके खिलाफ NDPS Act 1985 और Customs Act 1962 के तहत कार्रवाई की गई है.



पहला मामला: कोलंबो से आया यात्री पकड़ा गया

कस्टम को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर CSMIA पर कोलंबो से आने वाली फ्लाइट नंबर UL143 से एक यात्री को रोका गया. तलाशी में उसके ट्रॉली बैग से 2.568 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.56 करोड़ बताई जा रही है. ड्रग्स को बैग के अंदर बारीकी से छिपाया गया था. यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया.

दूसरा मामला: चॉकलेट और चिप्स पैकेट में छिपाई ड्रग्स

एक और केस में बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6E-1052 से आए एक यात्री के पास से 2.39 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई. आरोपी ने ड्रग्स को चॉकलेट और चिप्स के पैकेट में छिपा रखा था. बरामद माल की कीमत 2.39 करोड़ बताई जा रही है. आरोपी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया.

तीसरा मामला: शैम्पू की बोतल में छिपाई गई वीड

तीसरे केस में बैंकॉक से फ्लाइट नंबर SL218 से आए यात्री के बैग की जांच में 1.144 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई. ड्रग्स को शैम्पू की बोतलों में छिपाया गया था. बरामद माल की कीमत करीब 1.14 करोड़ है. आरोपी यात्री को हिरासत में ले लिया गया.

चौथा मामला: ट्रॉली बैग से मिली 6.9 किलो वीड

चौथी कार्रवाई में भी बैंकॉक से फ्लाइट AI2353 से आए यात्री के बैग से 6.975 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई. इसकी कीमत करीब 6.97 करोड़ बताई जा रही है. ड्रग्स को चेक-इन ट्रॉली बैग में छिपाया गया था. यात्री को गिरफ्तार किया गया.

पांचवां मामला: यात्री से 87 लाख की करेंसी बरामद

मुंबई से दुबई जा रहे यात्री फ्लाइट नंबर AI2201 के एक यात्री के बैग से कस्टम अधिकारियों ने 87 लाख मूल्य की विदेशी करेंसी जब्त की. करेंसी को ट्रॉली बैग के भीतर बड़े ही चालाकी से छिपाया गया था. आरोपी को Customs Act, 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया है.



