चिप्स पैकेट और शैंपू में निकला 13 करोड़ का नशा, मुंबई एयरपोर्ट का ये हैरान करने वाला वीडियो

Mumbai News: कस्टम विभाग ने 3 नवंबर को मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.077 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (नशीला पदार्थ) बरामद कर लिया. बाजार में इसकी कीमत करीब 13.07 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन.
  • मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 13.77 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया जिसकी कीमत करीब 13.07 करोड़ रुपये है.
  • यह नशीला पदार्थ चार अलग-अलग मामलों में पकड़ा गया और पांच यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है.
  • तस्कर नशे को चिप्स के पैकेट और शैम्पू की बोतलों में छिपाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे.
मुंबई:

विदेश से नशे की तस्करी करने के लिए तस्कर कौन-कौन से हथकंडे नहीं अपनाते, लेकिन फिर भी पकड़े जाते हैं. नशे के इन सौदागरों को लगता है कि वह कस्टम की नाक के नीचे से बचकर निकल जाएंगे. लेकिन ऐसा हो नहीं पाता. ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंबई एयरपोर्ट पर. यहां कस्टम विभाग की नजरों से बचाकर कुछ लोग 13 करोड़ रुपये की कीमत का नशा एयरपोर्ट से बाहर ले जाने की फिराक में थे. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. 

एयरपोर्ट पर 13 किलो नशा बरामद

कस्टम विभाग ने 3 नवंबर को मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.077 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (नशीला पदार्थ) बरामद कर लिया. बाजार में इसकी कीमत करीब 13.07 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह ड्रग्स 4 अलग-अलग मामलों में पकड़ा गया है.

नशा तस्करों की चालाकी को देखिए!

हैरानी की बात यह है कि स्मगलर खुद को इतना शातिर समझ रहे थे कि वह इस नशे को चिप्स के पैकेट और शैम्पू की बोतलों में छिपाकर ले जा रहे थे. लेकिन कस्टम अधिकारियों ने उनक चालाकी को भाप लिया . इस मामले में 5 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है.

बैग में विदेशी करेंसी छिपाकर ला रहा यात्री गिरफ्तार

वहीं दूसरा मामला विदेशी करेंसी का है. खास सूचना के आधार पर दुबई से मुंबई आए एक यात्री को फ्लाइट नंबर AI2201 से उतरते ही रोक लिया गया. जांच में यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग से 87 लाख रुपये के बराबर विदेशी करेंसी बरामद हुई.ये विदेशी करेंसी बैग में छिपाकर रखी गई थी. कस्टम्स अधिनियम 1962 के तहत यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है.

