डिग्री बेचने की दुकान! लाखों में बिक रही थीं फर्जी डिग्रियां, दिल्ली में हायर एजुकेशन रैकेट का भंडाफोड़

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी के रोहिणी इलाके में एक बड़े फर्जी डिग्री रैकेट का पर्दाफाश करते हुए बीती रात करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है. ये गिरोह देशभर के नामी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की फर्जी डिग्रियां तैयार कर लाखों रुपये में बेचता था. पुलिस ने इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, डिग्रियां, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ‘एमले ग्रुप' के नाम से रोहिणी में कंपनी संचालित कर रहे थे और लंबे समय से उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा कर रहे थे. जांच में सामने आया है कि ये लोग सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी पीएचडी यानी डॉक्टरेट की फर्जी डिग्रियां उपलब्ध करवाते थे, जिसके लिए मोटी रकम वसूली जाती थी.

पुलिस ने बताया कि इस नेटवर्क के तार देश के कई राज्यों तक फैले हुए थे. आरोपी अरुणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्रियां तैयार कर ग्राहकों को उपलब्ध कराते थे. ये डिग्रियां लाखों रुपये में बेची जाती थीं, जिससे जुड़े कई बैंकिंग किए हुए लेनदेन और दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं.

इससे पहले भी जून माह में इसी इलाके से एक आरोपी पकड़ा गया था, जिसके पास से देशभर के नामी कॉलेजों की फर्जी डिग्रियां मिली थीं. उस कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस इस गैंग पर नजर बनाए हुए थी और गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात छापेमारी की गई.

पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसके बाद और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस गैंग का नेटवर्क किन-किन राज्यों तक फैला हुआ था और वर्षों से किस तरह युवाओं से ठगी कर शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था.

प्रभाकर राणा की रिपोर्ट



