खोला ढक्कन, निकला लाखों का सोना... दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री की खुल गई पोल, देखें वीडियो

दिल्ली कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई से दिल्ली आए एक भारतीय यात्री को दिल्ली एयरपोर्ट पर सोना के साथ पकड़ा है. जानकारी के अनुसार उड़ान संख्या AI-996 से दुबई से आए एक भारतीय यात्री से 170 ग्राम सोना जब्त किया गया. यात्री का फ्लाइट गेट से ही पीछा किया गया और ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश करते समय उसे रोक लिया गया. उसके सामान की एक्स-रे जांच की गई. इस दौरान, अधिकारियों को संदिग्ध तस्वीरें दिखाई दीं. गहन जांच करने पर, एक प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन के नीचे एक सोने का गोला छिपा हुआ दिखा.

बरामद सोने का वजन 170 ग्राम था, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत ज़ब्त कर लिया गया है. मामले की आगे की जांच जारी है. आरोपी को पकड़ा लिया गया है.

मुंबई एयरपोर्ट पर 1.2 किलो सोना जब्त

इस महीने सीमा शुल्क विभाग की खुफिया एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने मुंबई में भी सोने की तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया था. 'ऑपरेशन गोल्डन स्वीप' के तहत कार्रवाई करते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विदेश का 1.2 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था. इस सोने की कीमत करीब 1.60 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

डीआरआई की मुंबई जोनल यूनिट (एमजेडयू) को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ अंतरराष्ट्रीय यात्री और हवाई अड्डे के अंदरूनी कर्मचारी मिलकर विदेशी सोने की तस्करी कर रहे हैं. सूचना के अनुसार, सोना विमान के अंदर छिपाया जाता था और बाद में एयरपोर्ट सर्विस स्टाफ द्वारा उसे निकालकर बाहर पहुंचाया जाता था. डीआरआई अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर डिस्क्रीट सर्विलांस (गुप्त निगरानी) शुरू की. यात्रियों के उतरने के बाद जब सफाई कर्मचारी विमान की सफाई कर रहे थे, तभी डीआरआई अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों की व्यक्तिगत तलाशी शुरू की.

इस दौरान, एक सफाईकर्मी घबराहट में एयरोब्रिज की सीढ़ियों पर चढ़ गया और एक पैकेट को कोने में छिपाकर वापस समूह में शामिल हो गया. डीआरआई टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीढ़ियों के उस हिस्से की तलाशी ली, जहां से सफेद कपड़े में लिपटी मोम जैसी परत में छिपा सोने का पाउडर बरामद हुआ.