बारूद के बाद विदेशी पिस्तौलों का जखीरा मिला, पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है पाकिस्तान से भारत भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद की गई है. पाकिस्तान से ड्रोन से यह हथियार पंजाब भेजे गए थे. कुख्यात गैंगस्टरों को हथियारों की सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद की गई है. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है.लॉरेश विश्नोई, बम्बिहा, गोगी , हिमाशु भाऊ गैंग को हथियार सप्लाई होने थे.

पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था. पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 4 अहम सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 विदेशी महंगी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये हथियार दिल्ली और आसपास के राज्यों में बदमाशों और गैंगस्टरों तक पहुंचाए जा रहे थे.

क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े लोगों के इशारे पर काम कर रहा था. पहले हथियार पाकिस्तान पहुंचाए जाते, फिर वहां से तस्करी कर भारत की सीमा के अंदर लाए जाते थे. पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि अब तक ये लोग कितने हथियार भारत में बेच चुके हैं और किन-किन गैंग या लोगों तक ये असलहे पहुंचे. जांच एजेंसियां मोबाइल, बैंक डिटेल और सोशल मीडिया की मदद से गिरोह के बाकी सदस्यों और उनके लिंक की भी पड़ताल कर रही हैं.

मालूम हो कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक अभियान छेड़ा गया है. कश्मीर में भी आतंकियों के मददगारों के खिलाफ लगातार जम्मू-कश्मीर पुलिस, एसआईए और एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं. वहीं पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की ओर से हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है. पाकिस्तान बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों और हथियारों की खेप भारत भेजने में जुटा है.

दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी डॉक्टरों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा चुका है. कश्मीर के मौलवी इरफान के शागिर्द डॉक्टर आदिल मोहम्मद, डॉ. उमर उन नबी, डॉ. मुजम्मिल समेत आठ से ज्यादा डॉक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं. स्लीपर सेल मॉड्यूल भी ध्वस्त किया जा चुका है.