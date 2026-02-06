VIDEO: बल्लेबाजी के दौरान क्रिकेट खिलाड़ी की हार्ट अटैक से मौत, मैच का चल रहा था लाइव टेलीकास्ट

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिंचखारी इलाके से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान खेल रहे खिलाड़ी की पिच पर ही अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह पूरा हादसा उस वक्त हुआ, जब मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था और कैमरे चालू थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मैच के दौरान प्रवीण पूरी तरह सामान्य नजर आ रहे थे. वे अंपायर के पास खड़े थे, तभी अचानक एक पल में ही जमीन पर गिर पड़े. शुरू में लोगों को लगा कि शायद चक्कर आया है, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात गंभीर हो गए. मैदान पर मौजूद खिलाड़ी, अंपायर और आयोजक तुरंत उनकी ओर दौड़े और मदद की कोशिश की गई.

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिंचखारी इलाके से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान खेल रहे खिलाड़ी की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। सबसे हैरानी की बात यह रही कि यह पूरा… pic.twitter.com/wYxEwuitRL — NDTV India (@ndtvindia) February 6, 2026

घटना के तुरंत बाद प्रवीण को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे खेल के बीच में अचानक यह हादसा हुआ.