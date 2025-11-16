महाराष्ट्र एनडीए में विवाद? एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने इशारों ही इशारों में किसपर साधा निशाना?

महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों को लेकर सभी दलों की तैयारी जारी है. इस बीच महायुति दलों के बीच मतभेद की अटकलें आ रही हैं. एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा कि ‘पैसा हमेशा सीट नहीं जिताता है. पटेल ने कहा कि हमने पहले भी कई दबंग नेताओं को जिताने में मदद की है… चुनाव में पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कोई सोचता है कि सिर्फ़ पैसे से जीत होती है, तो ऐसा कभी नहीं होता… ‘जो समझदार हैं, उनके लिए इशारा ही काफ़ी है.

आगामी नगर परिषद चुनावों के मद्देनज़र अजित पवार गुट की बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने कुछ दलों पर तंज कसा. हालांकि उन्होंने साफ-साफ किसी भी दल का नाम नहीं लिया. उन्होंने कहा कि किसी को यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह कोई ‘दबंग' हैं और जीत पक्की है.

हमने पहले भी कई दबंगों को जिताया है, यह हमें पता है. लेकिन यह मत सोचिए कि सिर्फ़ पैसे होने से जीत होगी. पैसा सिर्फ़ एक माध्यम है. चुनाव में पैसे की ज़रूरत होती है, हां, लेकिन अगर कोई मानता है कि वह सिर्फ़ पैसे के दम पर जीत गया, तो ऐसा कभी नहीं होता.

जितना खर्च करना है, उतना होगा. लेकिन जीत सिर्फ़ पैसे के आधार पर नहीं होती. लोग पैसा लेकर भी किसी और को वोट दे सकते हैं. वे उसी को वोट देते हैं, जिसे सच में समर्थन करना चाहते हैं.‘जो समझते हैं, उनके लिए इशारा ही काफ़ी है.

