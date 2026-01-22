विज्ञापन
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने पहले पत्नी को मारी गोली, फिर खुद को किया शूट, दो महीने पहले ही हुई थी शादी

पत्नी को गोली मारने के बाद कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद 108 पर कॉल किया. जब एम्बुलेंस पहुंची और डॉक्टर ने पत्नी को मृत घोषित किया, उसके कुछ ही देर बाद यशराजसिंह ने एक अलग कमरे में जाकर उसी बंदूक से खुद को गोली मार ली और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

कांग्रेस सांसद के भतीजे ने पहले पत्नी को मारी गोली, फिर खुद को किया शूट, दो महीने पहले ही हुई थी शादी
कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे ने पत्नी को गोली मारकर हत्या की, फिर खुद को भी गोली मार लिया.
  • कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे यशराज सिंह गोहिल ने अपनी पत्नी राजेश्वरी गोहिल की गोली मारकर हत्या की.
  • घटना अहमदाबाद के बोडकदेव-थलतेज इलाके के NRI टावर में बुधवार रात दस बजे के करीब हुई थी.
  • मृतक दंपति की शादी दो महीने पहले हुई थी और वे उसी अपार्टमेंट में साथ रह रहे थे.
अहमदाबाद:

कांग्रेस सांसद और गुजरात के कद्दावर नेता शक्तिसिंह गोहिल के घर से एक दुखद घटना सामने आई है. शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर उसके बाद खुद को भी शूट कर लिया.  यह घटना अहमदाबाद के बोडकदेव-थलतेज इलाके में स्थित हाई-राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स NRI टावर में हुई. पुलिस ने बताया, "घटना बुधवार रात करीब 10:30 बजे हुई. मृतक पति-पत्नी की पहचान यशराज सिंह गोहिल और उनकी पत्नी राजेश्वरी गोहिल के रूप में हुई है. यशराज गोहिल गुजरात मेरिटाइम बोर्ड में क्लास-1 अधिकारी थे और वे कांग्रेस के पूर्व गुजरात अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे थे."

दो महीने पहले हुई थी यशराज और राजेश्वरी की शादी

पुलिस के अनुसार, लगभग दो महीने पहले यशराजसिंह और राजेश्वरी की शादी हुई थी, जिसके बाद से दोनों इसी अपार्टमेंट में रह रहे थे. शुरुआती जांच में पता चला कि रात के समय किसी अनजान कारण से दोनों के बीच विवाद हुआ. इसी विवाद के दौरान यशराजसिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी पत्नी को गोली मार दी. 

पत्नी को गोली मारने के बाद खुद एंबुलेंस को किया फोन, मृत घोषित होते ही खुद को भी मारी गोली

पत्नी के घायल होने के बाद उन्होंने 108 आपातकालीन सेवा को कॉल किया. जब एम्बुलेंस वहां पहुंची, तो डॉक्टर ने राजेश्वरी को मृत घोषित कर दिया. उसके कुछ ही देर बाद, यशराजसिंह ने एक अलग कमरे में जाकर उसी बंदूक से खुद को गोली मार ली और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. फायरिंग की आवाज सुनकर अपार्टमेंट के कई निवासी डर गए. लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस, क्राइम ब्रांच और वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी शामिल थे, तुरंत मौके पर पहुंचे. अपार्टमेंट को सील कर दिया गया और अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई. बाद में फॉरेंसिक टीम ने पूरी तरह से फ्लैट की जांच की.

कांग्रेस प्रवक्ता ने घटना पर दुख जताया

कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यशराजसिंह गोहिल एक युवा अधिकारी थे, जिन्होंने हाल ही में गुजरात मेरिटाइम बोर्ड में अपनी नौकरी शुरू की थी और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे. इस घटना ने परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया है.

हर एंगल से मामले की हो रही जांच

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है. परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और अन्य संबंधित लोगों के बयान लिए जा रहे हैं. साथ ही फॉरेंसिक साक्ष्यों का विश्लेषण भी किया जा रहा है. पुलिस ने यह भी बताया कि दंपति की ओर से पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने कहा कि जांच के आगे बढ़ने के साथ ही घटना के पीछे का कारण, फायरआर्म लाइसेंस की वेरिफिकेशन और आपातकालीन कॉल रिकॉर्ड की पुष्टि करके पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी.

