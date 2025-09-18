विज्ञापन
40 minutes ago

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह आज पटना में संतों-एनडीए नेताओं से मुलाकात करेंगे और रोहतास-बेगूसराय में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे. DUSU चुनाव के लिए वोटिंग आज होगी और कल रिजल्ट आएंगे. अमेरिका के दक्षिणी पेन्सिलवेनिया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां तीन पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दो अन्य लोग घायल हो गए हैं. वहीं, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है. पाकिस्तान-सऊदी अरब ने आक्रामकता के खिलाफ संयुक्त रक्षा के लिए समझौता किया है. देश-दुनिया की हर खबर यहां पढ़ें.

ये भी पढ़ें-'सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ की जीत नहीं, संभल की मस्जिद भी ले लेगी ASI', NDTV से ऐसा क्यों बोले ओवैसी?

LIVE UPDATES...

Sep 18, 2025 06:45 (IST)
हैदराबाद में भारी बारिश से घरों में घुसा पानी

हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से वारिसगुडा के सिकंदराबाद इलाके में गंभीर जलभराव हो गया है, जहां बारिश का पानी कई घरों में घुस गया है. 

Sep 18, 2025 06:41 (IST)
बिहार में आज अमित शाह की दो अहम बैठकें

अमित शाह बिहार के रोहतास और बेगूसराय में दो अहम बैठकों में शामिल होंगे. इन दोनों जगहों पर होने वाली बैठकों में वह उस क्षेत्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे और चुनाव को लेकर फीडबैक लेंगे. अमित शाह चुनाव से संबंधित कई टिप्स भी उनको देंगे. 

Sep 18, 2025 06:41 (IST)
गुजरात में आज से कांग्रेस का 10 दिवसीय वर्कशॉप

गुजरात में आज से कांग्रेस का 10 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित होने जा रहा है. राहुल गांधी आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

Sep 18, 2025 06:39 (IST)
US सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने लिया ब्याज दर घटाने का फैसला

अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इस साल पहली बार ब्याज दर घटाने का बड़ा फैसला लिया है. बुधवार को फेड ने अपनी की इंटरेस्ट रेट को 0.25 प्वाइंट कम किया और संकेत दिया कि 2025 में दो और कटौती हो सकती है.

Sep 18, 2025 06:38 (IST)
अमेरिका में 3 पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या

अमेरिका के दक्षिणी पेन्सिलवेनिया में तीन पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दो अन्य लोग घायल हो गए हैं. वहीं, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है.

