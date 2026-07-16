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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है. उन्होंने पीएम मोदी के नाम लिखे गए लेटर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की
कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र (File Photo)
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नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक यानी परिसीमन से जुड़े बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. इसके साथ ही, उन्होंने सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है. कांग्रेस चीफ ने लेटर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मैंने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर उनसे गुजारिश की है कि वे परिसीमन आदि पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं."

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उन्होंने आगे लिखा कि मैं मार्च और अप्रैल में संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर गुजारिश करता रहा कि केंद्र सरकार परिसीमन से संबंधित अपने प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए. दुर्भाग्य से, इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया. इसके बाद, 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में स्पष्ट अंतर से नाकामयाब रहा.

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'एक बार फिर गुजारिश करता हूं...'

मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा, "मैंने मीडिया रिपोर्टों में पढ़ा है कि केंद्र सरकार अब संसद के आगामी मॉनसून सत्र में संशोधित (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को फिर से पेश करने का प्रस्ताव कर रही है. मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि परिसीमन आदि पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं और संसद में पेश किए जाने से पहले हमें उनका विस्तार से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दें."

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