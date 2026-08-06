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सुनील गावस्कर ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए चुनी टीम, रोहित-कोहली हैं शामिल, जानें आकाश चोपड़ा ने 10 में से दिए कितने नंबर

Aakash Chopra on Sunil Gavaskar ODI World Cup Team Squad: नील गावस्कर ने जिन 10 बड़े खिलाड़ियों को आगामी टूर्नामेंट से नजरअंदाज किया है. उसमें यशस्वी जायसवाल से लेकर तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई और भुवनेश्वर कुमार का नाम शामिल है

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सुनील गावस्कर ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए चुनी टीम, रोहित-कोहली हैं शामिल, जानें आकाश चोपड़ा ने 10 में से दिए कितने नंबर
Aakash Chopra on Sunil Gavaskar ODI World Cup Team Squad:

ODI वर्ल्ड कप 2027 में अभी भी 14 महीने बाकी हैं. इस बड़े टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम को लेकर तरह-तरह की बातें और अंदाज़े अभी से लगने शुरू हो गए हैं. 2011 के बाद से भारत ने ODI वर्ल्ड कप नहीं जीता है. पिछली बार जब 2023 में ODI वर्ल्ड कप हुआ था, तो भारत रनर-अप रहा था. मौजूदा T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी विजेता होने के नाते, 2027 में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम से काफी उम्मीदें होंगी. भारत के पूर्व बल्लेबाज़ आकाश चोपड़ा ने हाल ही में सुनील गावस्कर द्वारा चुनी गई संभावित टीम का विश्लेषण किया.

आकाश चोपड़ा ने एक वीडियो में कहा, "शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल - ये टॉप पांच खिलाड़ी हैं. ये वही टॉप पांच हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में थे. यानी इसे बरकरार रखा गया है. ईशान किशन को 15 खिलाड़ियों में चुना गया है. अभी वह रन बना रहे हैं और इस फॉर्मेट के लिए तैयार हैं. फिर हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी. लगभग एक जैसे खिलाड़ी (like-for-like). मुझे यह बात अच्छी लगी. हो सकता है कि आप स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर न खिला पाएं. यहीं पर अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा की बात आती है. दो बाएं हाथ के स्पिनर, दोनों बहुत अनुभवी. फिर से, एक जैसे विकल्प. सनी सर ने जो ऑलराउंडर चुने हैं, वे सभी एक जैसे विकल्प हैं. यह बात समझ में आती है."

"जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव. हर्षित राणा एक ऐसे तेज गेंदबाज़ हैं जो बल्लेबाज़ी भी कर सकते हैं. वह टीम को एक विकल्प देते हैं. अर्शदीप सिंह भी - बाएं हाथ का तेज़ गेंदबाज़ होना बुरा नहीं है. यह 10 में से 8.5 या 9 रेटिंग वाली मज़बूत टीम है. मुझे लगता है कि यह उस टीम के बहुत करीब है जिसे आखिरकार चुना जा सकता है."

हाल ही में, रविचंद्रन अश्विन ने अपनी वर्ल्ड कप टीम में भुवनेश्वर कुमार को शामिल करने का फैसला किया. हालांकि, जब यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों की बात आती है, तो अश्विन को लगता है कि फैसला किसी भी तरफ जा सकता है. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में बोलते हुए, अश्विन ने कहा, "भुवनेश्वर कुमार हां हैं. मैं उनके साथ संवाद करूंगा. उन्हें सभी टूर्नामेंट, प्रथम श्रेणी क्रिकेट, विजय हजारे, सब कुछ खेलने के लिए कहें और उन्हें दक्षिण अफ्रीका के लिए तैयार करें. मुझे लगता है कि हमें वहां उनकी जरूरत होगी."

उन्होंने संभावित चयनों को तीन श्रेणियों में बांटा - हां, शायद, और नहीं.

हां में: शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, भुवनेश्वर कुमार.

शायद में: यशस्वी जयसवाल, रुतुराज गायकवाड़, वरुण चक्रवर्ती, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

नहीं में: ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, रवि बिश्नोई, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़.

वर्ल्ड कप 2027 के लिए सुनील गावस्कर की तरफ से चुनी गई भारतीय टीम 

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, ईशान किशन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी.

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