कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य अब पहले से काफी बेहतर है. मंगलवार को सीनियर डॉक्‍टर्स की टीम की सहमति के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. जानकारी के अनुसार, 24 मार्च 2026 की रात 10:22 बजे सोनिया गांधी को बुखार की शिकायत के चलते सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया गया.

डॉक्‍टर्स ने क्‍या कहा?

अस्पताल के सीनियर और चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार, सोनिया गांधी को शरीर में संक्रमण के कारण एंटीबायोटिक दवाओं के तहत उपचार दिया गया. उनका इलाज डॉ. डीएस राणा, डॉ. एस नंदी और डॉ. अरुप बसु की देखरेख में किया गया. अस्पताल में उपचार के दौरान सोनिया गांधी ने अच्छी प्रतिक्रिया दी और उनका स्वास्थ्य लगातार सुधार की ओर रहा. चिकित्सकों की टीम ने उनकी स्थिति का लगातार मूल्यांकन किया और पूरी निगरानी में रखकर सुनिश्चित किया कि इलाज सही तरीके से चले. इसके बाद मंगलवार को वरिष्ठ चिकित्सकों ने इस बात की पुष्टि की कि उन्हें अब अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं है और घर पर सामान्य देखभाल और फॉलो-अप पर्याप्त रहेगा.

रेगुलर फॉलो-अप और हेल्‍थ टेस्‍ट जारी रहेगे

मंगलवार सुबह इलाज कर रहे सीनियर डॉक्‍टर्स की टीम की सहमति के बाद सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. अस्पताल प्रशासन ने भी यह पुष्टि की है कि उनका स्वास्थ्य अब स्थिर और सामान्य है. हालांकि, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी उनका नियमित फॉलो-अप और स्वास्थ्य जांच जारी रहेगी, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का समय पर पता लगाया जा सके.

सोनिया गांधी की अचानक तबीयत खराब होने के कारण लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना प्रस्तावित केरल दौरा रद्द कर दिया था. राहुल गांधी ने रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए बताया था कि उनकी मां अस्वस्थ हैं, जिस वजह से वह व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं पहुंच सके.