बांग्लादेश हिंसा पर दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, कहा- जैसा अपने देश में.. वैसा ही वहां हो रहा

- कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले तत्वों को लेकर चिंता व्यक्त की है.
- उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की जानी चाहिए.
- दिग्विजय ने बांग्लादेश में हुए हालात को भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का प्रतिक्रिया स्वरूप बताया.
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश में हुई घटनाओं को भारत में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार का ‘रिएक्शन' करार दिया, जिससे अब फिर नया विवाद पैदा हो गया. कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में जब से आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं. जिनका विरोध शेख हसीना करती थीं. हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाईयों और ईसाइयों के साथ हो रहा है उसकी घोर निंदा करते हैं.
कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं जिनका विरोध शेख हसीना करती थीं, जिनका विरोध शेख मुजीर साहब ने किया था. ये हालात जो अपने देश में है. यहां वहीं धर्मांध फैलाने वाले जो कट्टरपंथी ताकतें जो हैं जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है.
#WATCH | दिल्ली: कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, "बांग्लादेश में जब से आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। जिनका विरोध शेख हसीना करती थीं... हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाईयों और ईसाइयों के साथ हो रहा है उसकी घोर… pic.twitter.com/KQkhIp7jyf— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 22, 2025
दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ जो रहा है उसकी घोर निंदा करते हैं. और वहां के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनूस जोकि अपने आप में एक बड़े अर्थशास्त्री हैं उनको इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
