'कांग्रेस भाजपा की बी-टीम, अनुभवों से नहीं सीखते राहुल गांधी': केरल के CM पिनारयी विजयन का पटलवार

केरल के CM पिनारयी विजयन ने एक साक्षात्कार के दौरान कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें भाजपा की 'बी-टीम' करार दिया. विजयन ने राहुल गांधी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें राहुल ने दावा किया था कि केंद्रीय एजेंसियों ने देशभर के विपक्षी नेताओं से पूछताछ की है या उन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री को कभी नहीं बुलाया.

विजयन ने कहा कि राहुल गांधी अनुभवों से सीखने में असमर्थ नेताओं की श्रेणी में आते हैं और उनके राजनीतिक आकलन अक्सर गलत साबित होते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल ने कभी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिन्हें अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया और केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी. इसके बाद भी राहुल का उन्हीं गलतियों को दोहराना दुखद है और यही कारण है कि वे कहते हैं कि राहुल अपने अनुभवों से सीखते नहीं.

"कांग्रेस का रुख भाजपा के प्रति नरम..."

विजयन के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का रुख भाजपा के प्रति नरम होता जा रहा है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी भाजपा की “वास्तविक बी-टीम” बनती दिख रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केरल में कांग्रेस और भाजपा कई मौकों पर एक-दूसरे के बेहद करीब दिखाई देते हैं और एलडीएफ के खिलाफ दोनों की भाषा भी कई बार एक जैसी हो जाती है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और यूडीएफ तुष्टीकरण की राजनीति में संलग्न हैं और सांप्रदायिक समूहों का समर्थन लेने से नहीं हिचकते, जबकि उनकी सरकार सांप्रदायिकता के किसी भी रूप का समर्थन नहीं करती. धार्मिक संगठनों और सांप्रदायिक ताकतों में अंतर समझाते हुए विजयन ने कहा कि धार्मिक संगठन अपने समुदायों के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन सांप्रदायिक समूहों का विरोध किया जाना चाहिए. सबरीमाला सोना लापता मामले पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच की निगरानी केरल हाई कोर्ट कर रहा है और अब तक किसी तरह की कमी नहीं पाई गई है, इसलिए विपक्ष के आरोप निराधार हैं और चुनावों पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा.

उन्होंने UDF पर झूठ फैलाने और विधानसभा सत्र का बहिष्कार कर मुद्दों से बचने का आरोप लगाया. विजयन ने केंद्र सरकार पर भी केरल के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने अंतरराष्ट्रीय मानक हासिल करने के लिए बड़े बदलाव किए हैं.

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