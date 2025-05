गौरव गोगोई को मिली असम कांग्रेस की कमान, क्या हिमंत बिस्व सरमा को दे पाएंगे मात

कांग्रेस ने सोमवार शाम असम में पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव किया. कांग्रेस ने लोकसभा में उपनेता विपक्ष गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है. उनके अलावा तीन कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं. असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, इसे देखते हुए कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति, समन्वय समिति, चुनाव घोषणा पत्र समिति और प्रचार समिति के प्रमुखों के नाम की भी घोषणा की है. गौरव गोगोई को प्रदेश कांग्रेस की कमान देकर कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा को कड़ा संदेश दिया है. सरमा पिछले काफी समय से गोगोई पर निजी हमले कर रहे हैं. उन्होंने इस राजनीति में गोगोई की ब्रितानी मूल की पत्नी तक को भी घसीट लिया है. कांग्रेस ने जिस तरह से गोगोई पर दांव लगाया है, उससे लगता है कि असम विधानसभा का अगला चुनाव सरमा बनाम गोगोई का होगा.

राज्य में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है. इससे पहले राज्य का राजनीतिक माहौल काफी गर्म है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई के बीच शब्द बाण चलाए जा रहे हैं. ये दोनों नेता एक दूसरे की पत्नियों पर लगातार हमले कर रहे हैं. सरमा गोगोई की ब्रितानी मूल की पत्नी का रिश्ता पाकिस्तान से जोड़कर हमले कर रहे हैं, वहीं गोगोई सरमा की पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं.

