मौसम विभाग (आईएमडी) की तरफ से इस बार पूरे देश में साउथ वेस्‍ट मॉनसून पर एक बार फिर बड़ी जानकारी दी गई है. आईएमडी ने मंगलवार को जानकारी दी है कि इस बार देश में सामान्‍य से ज्‍यादा बारिश होगी. देश के अधिकांश हिस्‍सों में अच्‍छी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है. मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार इस बार पूरे देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसमी (जून से सितंबर, 2025) वर्षा एलपीए (दीर्घावधि औसत) का 106 फीसदी तक होने की संभावना है जिसमें मॉडल त्रुटि ± 4 प्रतिशत होगी.

इस बार औसत से ज्‍यादा बारिश

आईएमडी की मानें तो इस बार मॉनसून औसत से ज्‍यादा रहेगा. पांच जून में 30 सितंबर तक मॉनसून के दौरान देश में औसतन 87 सेंमी तक बारिश का पर्वानुमान आईएमडी ने लगाया है. आईएमडी ने स्‍पष्‍ट तौर पर कहा है कि इस बार मॉनसून औसत से ज्‍यादा रहेगा. साथ ही उसने पूरे देश में जून के महीने में 87 सेंमी तक बारिश होने की बात कही है.

आईएमडी के अनुसार जून से सितंबर 2025 तक भारत भर में मौसमी बारिश की दीर्घ अवधि औसत (LPA) का 106 फीसदी तक रहेगी. यह 2025 के मानसून सीजन के दौरान पूरे देश में सामान्य से ज्‍यादा बारिश की तरफ इशारा करती है.

पूर्वोत्‍तर में कैसी होगी बारिश

मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज्‍यादा बारिश यानी 106 फीसदी से ज्‍यादा बारिश होगी. इसके अलावा उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्‍य बारिश यानी 92 से 108 फीसदी तक बारिश होने का अनुमान है. वहीं पूर्वोत्‍तर भारत में सामान्य से कम बारिश यानी 94 फीसदी तक बारिश होगी.

कृषि क्षेत्रों को होगा फायदा

आईएमडी ने जानकारी दी है कि मानसून कोर जोन (MCZ)जिसमें भारत के ज्‍यादातर बारिश आधारित कृषि क्षेत्र शामिल हैं, वहां पर सामान्य से ज्‍यादा बारिश यानी 106 फीसदी से ज्‍यादा रहने की संभावना है.

जून में 108 फीसदी बारिश

वहीं देश के उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है. जून 2025 में देश के लिए औसत वर्षा सामान्य से अधिक यानी LPA का 108 प्रतिशत से ज्‍यादा होने की संभावना आईएमडी ने जताई है. प्रायद्वीप के कुछ दक्षिणी भागों और उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने का पूर्वानुमान आईएमडी ने लगाया है.

दिल्‍ली के बारे में क्‍या कहा

वहीं आईएमडी ने दिल्‍ली के मॉनसून को लेकर कोई भी पूर्वानुमान जारी नहीं किया है. आईएमडी के अनुसार दिल्ली में मॉनसून के पहुंचने की अनुमानित तारीख 29 जून है. जहां इस बार मॉनसून केरल में समय से 8 दिन पहले पहुंचा है तो अब उसके दिल्‍ली पहुंचने का इंतजार हो रहा है. आईएमडी ने साफ कर दिया है कि केरल में मॉनसून के समय से पहले पहुंचने के आधार पर यह पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि दिल्ली में भी मॉनसून समय से पहले पहुंच जाएगा. आईएमडी के अनुसार किसी को घबराने की जरूरत नहीं है.

किसानों को मिलेगी राहत

मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्‍टर एम महापात्रा ने एनडीटीवी से कहा कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सीजन के दौरान औसत से ज्यादा बारिश (Above Normal Rainfall/106% of Long Period Average) का पूर्वानुमान हमने जारी किया है. यह किसानों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि Monsoon Core Zone (consisting of most of the rainfed agriculture areas in the country) में औसत से ज्‍यादा बारिश होगी. साथ ही जून महीने में हमने औसत से 108% ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. जून महीने में ही किसान खरीफ फसलों की बुवाई की प्रक्रिया शुरू करते हैं. ज्यादा बारिश होने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्‍होंने कहा कि जून महीने में औसत से ज्यादा बारिश की वजह से हीटवेव में कमी आने का पूर्वानुमान है. हालांकि बारिश ज्यादा होने की वजह से दिन में उमस ज्यादा होगी और आम लोग गर्मी ज्यादा महसूस करेंगे.