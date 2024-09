हाल-ए-राजधानी, कमर-कमर पानी! साकेत के दिल्ली मेट्रो में यात्रियों का बुरा हाल, देखिए वीडियो

दिल्ली एनसीआर में बारिश दो दिन से जारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कई सालों बाद राष्ट्रीय राजधानी में सितंबर के महीने में बारिश में इतनी निरंतरता देखी जा रही है. बारिश बहुत तेज नहीं हो रही, लेकिन रिमझिम फुहारें थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद लगातार गिर रही हैं. मूसलाधार बारिश में पानी-पानी हो जाने वाली दिल्ली रिमझिम फुहारों के बीच भी परेशां दिख रही है. फुहारों ने दिल्ली की रफ्तार में रोड़ा लगा दिया है. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में सड़कों पर पानी ऐसा भर गया है कि आवागमन ठप हो गया है.

साउथ दिल्ली के साकेत में मेट्रो स्टेशन के आसपास सड़क स्वीमिंग पूल बन गई है. शुक्रवार की शाम को साकेत में लोग कमर से कुछ नीचे तक भरे पानी में रास्ता तलाशते हुए आगे बढ़ते नजर आए. दोपहिया वाहन चालकों के सामने बंद पड़ गए अपने वाहनों को पानी में धकेलते हुए ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. ऑटो रिक्शा चालक अपनी बंद पड़ी गाड़ी में हताश बैठे हुए दिखे.

मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग में वाहनों के पहिए पानी में डूबे दिखे. वहां कोई गाड़ी खींचकर ले जा रहा था, कोई गाड़ी वालों की मदद कर रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था. छाते लेकर चल रहे राहगीर छातों को संभालने के साथ-साथ खुद को गड्ढों में गिरने से बचाने की जद्दोजहद करते दिखे. सड़क पर गुजरते डिलीवरी ब्वॉय के सामने और भी ज्यादा चुनौतियां थीं. कमर तक भरे पानी में अपना दोपहिया वाहन संभालना, खुद को संभाले रखना और उस पार्सल को भी सुरक्षित रखना जिसे देने वे जा रहे होंगे.

गुड़गांव में भी बारिश ने लोगों को परेशानी में डाला. वहां एक दोपहिया वाहन सड़क पर दिखाई न देने वाले गड्ढे में गायब होते-होते बचा.गुरुग्राम में एक रोड पर पानी भरा होने के कारण नजर नहीं आने वाले एक गड्ढे में एक बाइक करीब 60 प्रतिशत डूब गई थी. मौके पर मौजूद दो लोगों ने बाइक चालक की मदद की और जोर लगाकर बाइक को निकाला. एक एक्स यूजर ने इस दृश्य का वीडियो शेयर किया.

