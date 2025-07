'ये तो आत्मघाती...', शुभमन गिल के रन आउट पर सुनील गावस्कर का बयान हुआ वायरल

Sunil Gavaskar on Shubman Gill Run Out: भारत ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के निर्णायक पांचवें टेस्ट मैच के पहले दिन दोपहर के सत्र में रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण अपने कप्तान शुभमन गिल को आत्मघाती रन आउट के कारण खो दिया. जब ओवल में बारिश ने खेल रोका, तब भारत का स्कोर तीन विकेट पर 85 रन था, साई सुदर्शन (84 गेंदों पर 28 रन) और करुण नायर (8 गेंदों पर 0 रन) क्रीज़ पर थे. लंच से कुछ देर पहले अचानक हुई बारिश के कारण दूसरा सत्र स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू हुआ. गिल (35 गेंदों पर 21 रन) ने ब्रेक के बाद जेमी ओवरटन की गेंद पर एक बेहतरीन ड्राइव खेलकर रन बनाने की कोशिश की.

पूरी मेहनत करने के बाद, गिल ने गस एटकिंसन की गेंद पर एक रन लेने की कोशिश की, जिन्होंने फॉलो थ्रू पर गेंद को उठाकर स्टंप्स में डाल दिया, जिससे भारतीय कप्तान अपनी क्रीज से बाहर निकल गए. भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज कप्तान सुनील गावस्कर गिल के आउट होने से स्तब्ध थे और उन्होंने इसे 'आत्मघाती' बताया. उन्होंने यह भी कहा कि मैच के लिहाज से यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था.

