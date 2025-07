"तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे"... "जॉय बांग्ला" नारे के बाद व्यक्ति से बोले शुभेंदु अधिकारी, वीडियो वायरल

पश्चिम बंगाल में भाजपा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का एक ऐसे व्यक्ति से जोरदार टकराव हो गया, जिसने उनके काफिले में "जय बांग्ला" का नारा लगाया था. उनका काफिला वहां से गुजर रहा था, तभी उस व्यक्ति ने सड़क किनारे से नारा लगाना शुरू कर दिया. इसके बाद अफरा-तफरी मच गई, नेता अपनी गाड़ी से उतर गए और अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ उस व्यक्ति को घेर लिया. उस व्यक्ति ने दावा किया है कि नेता के सुरक्षाकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की.

तृणमूल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पेज पर डेढ़ मिनट का यह वीडियो शेयर किया है. इसके कैप्शन में लिखा है, "@BJP4India को अंदर तक झकझोर देने के लिए सिर्फ दो शब्द काफी हैं: जय बांग्ला!"

Just two words are enough to rattle @BJP4India to its core: Joy Bangla! pic.twitter.com/Uq2ZaKKLM3