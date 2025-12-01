विज्ञापन
बेवफा...पति ने दरांती से बीवी को काटा, फिर सेल्फी लेकर व्हाटसऐप पर जो लिखा, पढ़कर दंग रह जाएंगे

इस हत्या ने तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है. विपक्ष सत्ताधारी DMK सरकार पर कानून-व्यवस्था खराब करने और महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहा है.

हमला होते ही हॉस्टल में रहने वाले लोग डर के मारे बाहर भाग गए.
कोयंबटूर:

तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक महिला की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी. पति ने हत्या करने के बाद शव के साथ एक फोटो भी खींची और सेल्फी को व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट भी किया. ये महिला अपने पति से अलग एक हॉस्टल में रह रही थी. पुलिस ने पीड़ित की पहचान श्रीप्रिया के तौर पर की है, जो कोयंबटूर की एक प्राइवेट फर्म में काम करती थी. आरोपी की पहचान बालामुरुगन के तौर पर हुई है, जिसके साथ वह शादी के झगड़े के बाद अलग रह रही थी. अधिकारियों ने बताया कि बालामुरुगन रविवार दोपहर उससे मिलने के बहाने हॉस्टल आया था, लेकिन उसने अपने कपड़ों में दरांती छिपा रखी थी. मिलने के तुरंत बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. अचानक हुए हमले में, बालामुरुगन ने कथित तौर पर दरांती निकाली और हॉस्टल में ही उसे मार डाला. फिर उसने बॉडी के साथ एक सेल्फी ली और उसे अपने WhatsApp स्टेटस पर अपलोड कर दी. साथ ही लिखा की उसने "धोखा" दिया है.

डर के मारे भागे लोग

हमला होते ही हॉस्टल में रहने वाले लोग डर के मारे बाहर भाग गए. लेकिन, बालामुरुगन मौके पर ही रुका रहा और पुलिस के आने तक इंतज़ार करता रहा. उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और हथियार भी बरामद कर लिया गया है. शुरुआती जांच से पता चल है कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ रिलेशनशिप था.

इस हत्या ने तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है. विपक्ष सत्ताधारी DMK सरकार पर कानून-व्यवस्था खराब करने और महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहा है. हालांकि, DMK सरकार और राज्य पुलिस का कहना है कि ये निजी दुश्मनी की वजह से हुई कुछ घटना है. आरोपी को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है.

