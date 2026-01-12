विज्ञापन
''मुसलमान से पंगा लोगो, यही हाल करूंगा...'' MP में वारदात के बाद छोड़ा भड़काऊ नोट, मामले की जांच शुरू

Chhatarpur News: छतरपुर में सटई रोड पर चार दुकानों में चोरी की वारदात करने के बाद चोरों ने एक दुकान में भड़काऊ नोट छोड़ दिया. नोट में धमकी लिखे होने से इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.

छतरपुर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू.

MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में रविवार रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटई रोड पर अज्ञात चोरों ने एक के बाद एक चार दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान पर हाथ साफ लिया. इनमें से एक मां शारदा बुक डिपो से करीब 25-30 हजार रुपये नकद चोरी हुए हैं. 

चोरी के इन मामलों में हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों ने वारदात के बाद एक दुकान के भीतर हाथ से लिखा नोट भी छोड़ा है. जिसमें गाली-गलौज के साथ धार्मिक पहचान का जिक्र करते हुए धमकी देते हुए एक भड़काऊ नोट लिखा है- “मुसलमान से पंगा लोगे तो यही हाल करूंगा, अगर, आगे कुछ किया तो गाली देते हुए अच्छा नहीं होगा”., इसके बाद नोट में आखिर में “मुसलमान जिंदाबाद” लिखा है.

दुकानदार बोले- नफरत फैलाने की साजिश 

सोमवार सुबह, सटई रोड पर स्थित दुकानों के मालिक पहुंचे तो उन्हें अपने संस्थानों के ताले टूटे मिले. अंदर पहुंचने पर सामान और नगदी भी नहीं मिली. लेकिन, जब एक दुकान में धमकी भरा नोट मिला तो पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया. दुकानदारों का कहना है कि यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि समाज में नफरत फैलाने और प्रशासन को गुमराह करने की साजिश भी लग रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच  

घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं. पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. नोट की हैंडराइटिंग, भाषा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.  

Chhatarpur Crime News,  mp News, Madhya Pradesh News,   Mp Latest 
